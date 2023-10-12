Столтенберг о блокаде Сектора Газа Израилем: Важно защищать гражданское население

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал о дискуссии министров обороны стран-членов Альянса относительно решения Израиля объявить блокаду сектора Газа после атаки террористической группировки ХАМАС.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на брифинг Столтенберга в четверг

Детали: Генсек НАТО отметил, что Альянс не принимает непосредственного участия в событиях в секторе Газа, и подтвердил, что во время встречи министр обороны Израиля, который был онлайн, показал присутствующим "шокирующее видео" пыток со стороны ХАМАС.

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"И это также причина, почему члены Альянса так решительно осудили эти ужасные террористические атаки против гражданских лиц в Израиле и против Израиля", – добавил он.

В то же время Столтенберг добавил, что по мере развития конфликта "важно защищать гражданское население, и это также было четко выражено членами Альянса".

"Существуют правила войны, существуют требования пропорциональности, и это было подчеркнуто многими членами Альянса. И это то, о чем они заявляют одновременно с тем, что они очень четко осуждают жестокие зверства и насилие, за которые несет ответственность ХАМАС", – сказал генсек.

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В Еврокомиссии ранее комментировали решение Израиля отключить электроэнергию и воду сектора Газы, введя фактическую блокаду, а также широкомасштабные бомбардировки, заявив, что это – следствие действий ХАМАС.

В то же время топ-дипломат ЕС Жозеп Боррель заявил, что некоторые действия Израиля противоречат международному праву.