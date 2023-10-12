Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Столтенберг о блокаде Сектора Газа Израилем: Важно защищать гражданское население

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 12 октября 2023, 17:48
Столтенберг о блокаде Сектора Газа Израилем: Важно защищать гражданское население
Фото: Getty Images

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал о дискуссии министров обороны стран-членов Альянса относительно решения Израиля объявить блокаду сектора Газа после атаки террористической группировки ХАМАС.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на брифинг Столтенберга в четверг

Детали: Генсек НАТО отметил, что Альянс не принимает непосредственного участия в событиях в секторе Газа, и подтвердил, что во время встречи министр обороны Израиля, который был онлайн, показал присутствующим "шокирующее видео" пыток со стороны ХАМАС.

Реклама:

"И это также причина, почему члены Альянса так решительно осудили эти ужасные террористические атаки против гражданских лиц в Израиле и против Израиля", – добавил он.

В то же время Столтенберг добавил, что по мере развития конфликта "важно защищать гражданское население, и это также было четко выражено членами Альянса".

"Существуют правила войны, существуют требования пропорциональности, и это было подчеркнуто многими членами Альянса. И это то, о чем они заявляют одновременно с тем, что они очень четко осуждают жестокие зверства и насилие, за которые несет ответственность ХАМАС", – сказал генсек.

ВИДЕО ДНЯ

В Еврокомиссии ранее комментировали решение Израиля отключить электроэнергию и воду сектора Газы, введя фактическую блокаду, а также широкомасштабные бомбардировки, заявив, что это – следствие действий ХАМАС.

В то же время топ-дипломат ЕС Жозеп Боррель заявил, что некоторые действия Израиля противоречат международному праву.

Темы: НАТОИзраильСектор Газа
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Атака 29 декабря - самая большая по количеству жертв среди гражданских в Киеве. В городе объявят день траура

Пограничники отрицают закрытие границы для мужчин с инвалидностью 3-й группы

Ночная атака: Россия запускала дроны из Крыма, основной удар пришелся на Херсонщину

В Киеве количество жертв массированной атаки России достигло 13 человек

Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство

Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения

Все новости...
НАТО
Три государства НАТО будут совместно разминировать Черное море
Польша проведет крупнейшие в Европе учения сухопутных войск
10 государств НАТО подписали меморандум о развитии европейского ПВО "Небесный щит"
Последние новости
13:38
обновлено от 12:22Силы ПВО сбили ракету возле Днепра
13:28
В Киеве водоканал сбрасывал химикаты в реку – экоинспекция
13:11
В Чехии после стрельбы в университете открыли 90 дел из-за одобряющих комментариев онлайн
12:52
фотоВо дворе поврежденной от обстрела РФ многоэтажки в Одессе включили гирлянду на елке
12:50
Атака 29 декабря - самая большая по количеству жертв среди гражданских в Киеве. В городе объявят день траура
12:44
Цены на нефть упали на 10% в 2023 году
12:34
Художница Морозюк собралась замуж за сына фигуранта коррупционного скандала
12:08
обновлено от 10:33В Украине 1,5 часа длилась воздушная тревога из-за взлета носителя "Кинжалов"
12:00
Британская разведка спрогнозировала рост потерь России в войне против Украины до 2025 года
11:57
Проблемы рынка недвижимости, затронувшие Китай, ударяют по другим азиатским странам
Все новости...
Реклама: