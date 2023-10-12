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Авдіївка: за добу бійці ССО знищили 8 одиниць техніки та десятки росіян

Валентина РоманенкоЧетвер, 12 жовтня 2023, 17:51
Авдіївка: за добу бійці ССО знищили 8 одиниць техніки та десятки росіян
фото ілюстративне. автор - Олег Пальчик

За першу добу активізації російських окупантів на Авдіївському напрямку воїни Сил спецоперацій знищили 8 одиниць важкої техніки та десятки загарбників

Джерело: пресслужба ССО в соцмережах та в коментарі УП

Дослівно: "Третій день увага українців прикута до ситуації на Авдіївському напрямку, де противник активізував наступальні дії. Однак Сили оборони зірвали плани навіженого ворога, відбили всі атаки та втримали позиції.

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Одними з перших у бій вступили воїни ССО. Станом на зараз в ході вдало проведених засідок, нальотів та успішної роботи екіпажів ударних БПАК 3-го полку ССО знищено:

ВІДЕО ДНЯ

– п’ять танків

– одна БМП

– один БТР

– один бронеавтомобіль "Тигр"

– десятки одиниць живої сили противника

Воїни ССО вчергове нагадують окупантам: не намагайтеся ступати на українську землю, інакше вона горітиме під вашими ногами!".

Деталі: Як уточнили "Українській правді" в ССО, цих втрат спецпризначенці завдали ворогу 10 жовтня.

Теми: ССОАвдіївка
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