Авдіївка: за добу бійці ССО знищили 8 одиниць техніки та десятки росіян
За першу добу активізації російських окупантів на Авдіївському напрямку воїни Сил спецоперацій знищили 8 одиниць важкої техніки та десятки загарбників
Джерело: пресслужба ССО в соцмережах та в коментарі УП
Дослівно: "Третій день увага українців прикута до ситуації на Авдіївському напрямку, де противник активізував наступальні дії. Однак Сили оборони зірвали плани навіженого ворога, відбили всі атаки та втримали позиції.
Авдіївка: за добу воїни ССО знищили 8 одиниць важкої техніки та десятки окупантів— Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) October 12, 2023
ВІДЕО Сил спецоперацій pic.twitter.com/9q00Wkl2Nq
Одними з перших у бій вступили воїни ССО. Станом на зараз в ході вдало проведених засідок, нальотів та успішної роботи екіпажів ударних БПАК 3-го полку ССО знищено:
– п’ять танків
– одна БМП
– один БТР
– один бронеавтомобіль "Тигр"
– десятки одиниць живої сили противника
Воїни ССО вчергове нагадують окупантам: не намагайтеся ступати на українську землю, інакше вона горітиме під вашими ногами!".
Деталі: Як уточнили "Українській правді" в ССО, цих втрат спецпризначенці завдали ворогу 10 жовтня.