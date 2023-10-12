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Авдеевка: за сутки бойцы ССО уничтожили 8 единиц техники и десятки россиян

Валентина РоманенкоЧетверг, 12 октября 2023, 17:51
Авдеевка: за сутки бойцы ССО уничтожили 8 единиц техники и десятки россиян
фото иллюстративное. автор - Олег Пальчик

За первые сутки активизации российских оккупантов на Авдеевском направлении воины Сил спецопераций уничтожили 8 единиц тяжелой техники и десятки захватчиков

Источник: пресс-служба ССО в соцсетях и в комментарии УП

Дословно: "Третий день внимание украинцев приковано к ситуации на Авдеевском направлении, где противник активизировал наступательные действия. Однако Силы обороны сорвали планы сумасшедшего врага, отбили все атаки и удержали позиции.

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Одними из первых в бой вступили воины ССО. По состоянию на сейчас в ходе удачно проведенных засад, налетов и успешной работы экипажей ударных БПАК 3-го полка ССО уничтожено:

ВИДЕО ДНЯ

- пять танков

-одна БМП

- один БТР

-один бронеавтомобиль "Тигр"

- десятки единиц живой силы противника

Воины ССО в очередной раз напоминают оккупантам: не пытайтесь ступать на украинскую землю, иначе она будет гореть под вашими ногами!".

Детали: Как уточнили "Украинской правде" в ССО, эти потери спецназовцы нанесли врагу 10 октября.

Темы: ССОАвдеевка
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