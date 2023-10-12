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США не ставлять умов Ізраїлю щодо застосування американської зброї – Остін

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 12 жовтня 2023, 18:01
США не ставлять умов Ізраїлю щодо застосування американської зброї – Остін
Ллойд Остін, фото: Getty Images

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Вашингтон не ставить жодних умов щодо застосування військової допомоги, яку він надає Ізраїлю, хоч сподівається на належне її використання.

Джерело: Остін сказав на пресконференції за підсумками дводенної зустрічі міністрів оборони НАТО в Брюсселі, повідомляє "Європейська правда"

Пряма мова: "Ми не висували жодних умов щодо надання цього обладнання. Це професійні військові, яких очолює професійне керівництво. Ми сподіваємось і очікуємо, що вони зроблять правильні речі в рамках своєї кампанії".

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Деталі: Остін додав, що Ізраїль самостійно визначає те, як виглядатимуть його військові операції. "У нас немає причин вірити, що вони зроблять щось по-іншому", – зазначив він.

Нагадаємо: Ізраїль проводить кампанію широкомасштабних бомбардувань по густонаселеному сектору Гази у відповідь на терористичний напад ХАМАС, де проживають сотні тисяч мирних жителів.

Що було раніше:

ВІДЕО ДНЯ
  • Перед цим генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що в міру розвитку ізраїльсько-палестинського конфлікту "важливо захищати цивільне населення, і це також було чітко висловлено членами Альянсу".
  • У Єврокомісії раніше коментували рішення Ізраїлю відключити електроенергію та воду сектору Гази, запровадивши фактичну блокаду, а також широкомасштабні бомбардування, заявивши, що це – наслідок дій ХАМАС.
  • Водночас топ-дипломат ЄС Жозеп Боррель заявив, що деякі дії Ізраїлю суперечать міжнародному праву.

Теми: СШАІзраїльзброявійна
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