США не ставлять умов Ізраїлю щодо застосування американської зброї – Остін
Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Вашингтон не ставить жодних умов щодо застосування військової допомоги, яку він надає Ізраїлю, хоч сподівається на належне її використання.
Джерело: Остін сказав на пресконференції за підсумками дводенної зустрічі міністрів оборони НАТО в Брюсселі, повідомляє "Європейська правда"
Пряма мова: "Ми не висували жодних умов щодо надання цього обладнання. Це професійні військові, яких очолює професійне керівництво. Ми сподіваємось і очікуємо, що вони зроблять правильні речі в рамках своєї кампанії".
Деталі: Остін додав, що Ізраїль самостійно визначає те, як виглядатимуть його військові операції. "У нас немає причин вірити, що вони зроблять щось по-іншому", – зазначив він.
Нагадаємо: Ізраїль проводить кампанію широкомасштабних бомбардувань по густонаселеному сектору Гази у відповідь на терористичний напад ХАМАС, де проживають сотні тисяч мирних жителів.
Що було раніше:
- Перед цим генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що в міру розвитку ізраїльсько-палестинського конфлікту "важливо захищати цивільне населення, і це також було чітко висловлено членами Альянсу".
- У Єврокомісії раніше коментували рішення Ізраїлю відключити електроенергію та воду сектору Гази, запровадивши фактичну блокаду, а також широкомасштабні бомбардування, заявивши, що це – наслідок дій ХАМАС.
- Водночас топ-дипломат ЄС Жозеп Боррель заявив, що деякі дії Ізраїлю суперечать міжнародному праву.