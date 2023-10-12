Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

США не ставлять умов Ізраїлю щодо застосування американської зброї – Остін

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 12 жовтня 2023, 18:01
США не ставлять умов Ізраїлю щодо застосування американської зброї – Остін
Ллойд Остін, фото: Getty Images

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Вашингтон не ставить жодних умов щодо застосування військової допомоги, яку він надає Ізраїлю, хоч сподівається на належне її використання.

Джерело: Остін сказав на пресконференції за підсумками дводенної зустрічі міністрів оборони НАТО в Брюсселі, повідомляє "Європейська правда"

Пряма мова: "Ми не висували жодних умов щодо надання цього обладнання. Це професійні військові, яких очолює професійне керівництво. Ми сподіваємось і очікуємо, що вони зроблять правильні речі в рамках своєї кампанії".

Реклама:

Деталі: Остін додав, що Ізраїль самостійно визначає те, як виглядатимуть його військові операції. "У нас немає причин вірити, що вони зроблять щось по-іншому", – зазначив він.

Нагадаємо: Ізраїль проводить кампанію широкомасштабних бомбардувань по густонаселеному сектору Гази у відповідь на терористичний напад ХАМАС, де проживають сотні тисяч мирних жителів.

Що було раніше:

ВІДЕО ДНЯ
  • Перед цим генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що в міру розвитку ізраїльсько-палестинського конфлікту "важливо захищати цивільне населення, і це також було чітко висловлено членами Альянсу".
  • У Єврокомісії раніше коментували рішення Ізраїлю відключити електроенергію та воду сектору Гази, запровадивши фактичну блокаду, а також широкомасштабні бомбардування, заявивши, що це – наслідок дій ХАМАС.
  • Водночас топ-дипломат ЄС Жозеп Боррель заявив, що деякі дії Ізраїлю суперечать міжнародному праву.

Теми: СШАІзраїльзброявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Київстар" відновив 100% послуг - президент компанії

оновленоЗагроза балістики: в Україні оголошували масштабну повітряну тривогу

Е-реєстр військовозобов'язаних дозволить бачити, де люди працюють і платять податки – Сухопутні війська

відеоГоловний поліцейський Київщини має під Києвом маєток із власним виходом до води – ЗМІ

Ротація в Раді: Балога вийшов із "За майбутнє", групу врятував колишній "слуга"

"Київстар" усунув складнощі зі зв'язком, які виникли 20 грудня

Усі новини...
США
Великий політичний шторм США насувається на Україну
США не бачать, що Росія причетна до нападу ХАМАС на Ізраїль − Кірбі
Затримка допомоги від США може зупинити наступ України – FT
Останні новини
16:25
У Києві 19 грудня зафіксували температурний рекорд
16:23
"Київстар" відновив 100% послуг - президент компанії
16:19
Близько 12% видів птахів вимерли через людську діяльність – вчені
16:15
"Укрзалізниця" призупинила рух поїздів на Перемишль через аварію в Польщі
15:49
Для головного ката "Ізоляції" просять 15 років тюрми – адвокат Асєєва
15:49
Росіяни з початку жовтня просунулися до 2 км на деяких ділянках фронту – ОСУВ "Таврія"
15:47
Україна отримала від ЄС 150 млн євро безповоротної допомоги на відновлення
15:42
59% учнів використовують штучний інтелект для підготовки домашнього завдання – опитування
15:42
оновленоЗагроза балістики: в Україні оголошували масштабну повітряну тривогу
15:39
Виробник шин Bridgestone продає свої активи в РФ
Усі новини...
Реклама: