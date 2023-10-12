США не ставят условий Израилю по применению американского оружия - Остин
Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Вашингтон не ставит никаких условий по применению военной помощи, которую он предоставляет Израилю, хотя надеется на надлежащее ее использование.
Источник: Остин сказал на пресс-конференции по итогам двухдневной встречи министров обороны НАТО в Брюсселе, сообщает "Европейская правда"
Прямая речь: "Мы не выдвигали никаких условий о предоставлении этого оборудования. Это профессиональные военные, которых возглавляет профессиональное руководство. Мы надеемся и ожидаем, что они сделают правильные вещи в рамках своей кампании".
Напомним: Израиль проводит кампанию широкомасштабных бомбардировок по густонаселенному сектору Газы в ответ на террористическое нападение ХАМАС, где проживают сотни тысяч мирных жителей.
Детали: Остин добавил, что Израиль самостоятельно определяет то, как будут выглядеть его военные операции. "У нас нет причин верить, что они сделают что-то по-другому", – отметил он.
Что предшествовало:
- Перед этим генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что по мере развития израильско-палестинского конфликта "важно защищать гражданское население, и это также было четко выражено членами Альянса".
- В Еврокомиссии ранее комментировали решение Израиля отключить электроэнергию и воду сектору Газы, введя фактическую блокаду, а также широкомасштабные бомбардировки, заявив, что это – следствие действий ХАМАС.
- В то же время топ-дипломат ЕС Жозеп Боррель заявил, что некоторые действия Израиля противоречат международному праву.