США не ставят условий Израилю по применению американского оружия - Остин

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Вашингтон не ставит никаких условий по применению военной помощи, которую он предоставляет Израилю, хотя надеется на надлежащее ее использование.

Источник: Остин сказал на пресс-конференции по итогам двухдневной встречи министров обороны НАТО в Брюсселе, сообщает "Европейская правда"

Прямая речь: "Мы не выдвигали никаких условий о предоставлении этого оборудования. Это профессиональные военные, которых возглавляет профессиональное руководство. Мы надеемся и ожидаем, что они сделают правильные вещи в рамках своей кампании".

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Напомним: Израиль проводит кампанию широкомасштабных бомбардировок по густонаселенному сектору Газы в ответ на террористическое нападение ХАМАС, где проживают сотни тысяч мирных жителей.

Детали: Остин добавил, что Израиль самостоятельно определяет то, как будут выглядеть его военные операции. "У нас нет причин верить, что они сделают что-то по-другому", – отметил он.

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