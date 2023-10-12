У Нікополі Росія артилерійським вогнем пошкодила готелі та будинки

Російська армія 12 жовтня атакувала Нікополь на Дніпропетровщині важкою артилерією та дроном-камікадзе.

Джерело: Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак

Пряма мова: "У самому Нікополі пошкоджені 2 готелі, багатоповерхівка та 9 приватних будинків. Понівечені 5 господарських споруд і гараж. Зачепило й газопроводи та лінію електропередач".

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Деталі: Також через російські обстріли у Марганецькій громаді побиті 5 осель місцевих, газогони, електромережі.

Минулося без загиблих і постраждалих.