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У Нікополі Росія артилерійським вогнем пошкодила готелі та будинки

Тетяна ОлійникЧетвер, 12 жовтня 2023, 18:42
У Нікополі Росія артилерійським вогнем пошкодила готелі та будинки
Фото - Сергій Лисак в Telegram

Російська армія 12 жовтня атакувала Нікополь на Дніпропетровщині важкою артилерією та дроном-камікадзе.

Джерело: Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак

Пряма мова: "У самому Нікополі пошкоджені 2 готелі, багатоповерхівка та 9 приватних будинків. Понівечені 5 господарських споруд і гараж. Зачепило й газопроводи та лінію електропередач".

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Деталі: Також через російські обстріли у Марганецькій громаді побиті 5 осель місцевих, газогони, електромережі.

Минулося без загиблих і постраждалих.

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Теми: НікопольобстрілДніпропетровська область
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