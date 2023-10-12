Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Нікополі Росія артилерійським вогнем пошкодила готелі та будинки

Тетяна ОлійникЧетвер, 12 жовтня 2023, 18:42
У Нікополі Росія артилерійським вогнем пошкодила готелі та будинки
Фото - Сергій Лисак в Telegram

Російська армія 12 жовтня атакувала Нікополь на Дніпропетровщині важкою артилерією та дроном-камікадзе.

Джерело: Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак

Пряма мова: "У самому Нікополі пошкоджені 2 готелі, багатоповерхівка та 9 приватних будинків. Понівечені 5 господарських споруд і гараж. Зачепило й газопроводи та лінію електропередач".

Реклама:

Деталі: Також через російські обстріли у Марганецькій громаді побиті 5 осель місцевих, газогони, електромережі.

Минулося без загиблих і постраждалих.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: НікопольобстрілДніпропетровська область
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Київстар" відновив 100% послуг - президент компанії

оновленоЗагроза балістики: в Україні оголошували масштабну повітряну тривогу

Е-реєстр військовозобов'язаних дозволить бачити, де люди працюють і платять податки – Сухопутні війська

відеоГоловний поліцейський Київщини має під Києвом маєток із власним виходом до води – ЗМІ

Ротація в Раді: Балога вийшов із "За майбутнє", групу врятував колишній "слуга"

"Київстар" усунув складнощі зі зв'язком, які виникли 20 грудня

Усі новини...
Нікополь
Рятувальники завершили розбір завалів у Нікопольській гімназії: 4 загиблих
Під завалами гімназії у Нікополі знайшли тіло третьої жертви
75-річна жінка отримала поранення через обстріл Нікополя
Останні новини
16:25
У Києві 19 грудня зафіксували температурний рекорд
16:23
"Київстар" відновив 100% послуг - президент компанії
16:19
Близько 12% видів птахів вимерли через людську діяльність – вчені
16:15
"Укрзалізниця" призупинила рух поїздів на Перемишль через аварію в Польщі
15:49
Для головного ката "Ізоляції" просять 15 років тюрми – адвокат Асєєва
15:49
Росіяни з початку жовтня просунулися до 2 км на деяких ділянках фронту – ОСУВ "Таврія"
15:47
Україна отримала від ЄС 150 млн євро безповоротної допомоги на відновлення
15:42
59% учнів використовують штучний інтелект для підготовки домашнього завдання – опитування
15:42
оновленоЗагроза балістики: в Україні оголошували масштабну повітряну тривогу
15:39
Виробник шин Bridgestone продає свої активи в РФ
Усі новини...
Реклама: