У Нікополі Росія артилерійським вогнем пошкодила готелі та будинки
Четвер, 12 жовтня 2023, 18:42
Російська армія 12 жовтня атакувала Нікополь на Дніпропетровщині важкою артилерією та дроном-камікадзе.
Джерело: Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак
Пряма мова: "У самому Нікополі пошкоджені 2 готелі, багатоповерхівка та 9 приватних будинків. Понівечені 5 господарських споруд і гараж. Зачепило й газопроводи та лінію електропередач".
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Деталі: Також через російські обстріли у Марганецькій громаді побиті 5 осель місцевих, газогони, електромережі.
Минулося без загиблих і постраждалих.
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