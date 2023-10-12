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В Никополе Россия артиллерийским огнем повредила гостиницы и дома

Татьяна ОлейникЧетверг, 12 октября 2023, 18:42
В Никополе Россия артиллерийским огнем повредила гостиницы и дома
Фото - Сергей Лысак в Telegram

Российская армия 12 октября атаковала Никополь в Днепропетровской области тяжелой артиллерией и дроном-камикадзе.

Источник: Председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак

Прямая речь: "В самом Никополе повреждены 2 гостиницы, многоэтажка и 9 частных домов. Повреждены 5 хозяйственных построек и гараж. Зацепило и газопроводы и линию электропередач".

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Детали: Также из-за российских обстрелов в Марганецкой громаде пострадали 5 домов, газопроводы, электросети.

Обошлось без погибших и пострадавших.

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Темы: НикопольобстрелДнепропетровская область
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