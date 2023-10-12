Росіяни вбили 11-річного хлопчика на Донеччині: за день – двоє загиблих і 7 поранених

Російська армія вчергове обстріляла Донеччину: загинули двоє людей, серед яких 11-річна дитина, семеро громадян отримали поранення.

Джерело: Донецька обласна прокуратура

Деталі: За даними слідства, 12 жовтня російська армія обстріляла Авдіївку, внаслідок чого осколкові поранення отримали чоловік 58 років та 61-річна жінка.

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Також окупанти здійснили ракетні удари по селу Багатир Волноваського району. Від влучання засобів ураження загинув 11-річний хлопчик, а його 6-річний брат дістав поранення тулуба. Їхню 31-річну матір ушпиталили з множинними рваними ранами.

Під ворожим вогнем опинилося й село Галицинівка Покровського району. Там внаслідок розривів снарядів зазнали тілесних ушкоджень чоловік 32-х та жінка 62-х років.

Крім того, армія РФ атакувала місто Гірник Покровського району. Від влучань російських боєприпасів загинула 44-річна жінка. Її 24-річний зять дістав травм.