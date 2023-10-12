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Россияне убили 11-летнего мальчика в Донецкой области: за день – двое погибших и 7 раненых

Валентина РоманенкоЧетверг, 12 октября 2023, 18:49
Россияне убили 11-летнего мальчика в Донецкой области: за день – двое погибших и 7 раненых
тело погибшего ребенка в с. Богатырь. фото прокуратуры

Российская армия в очередной раз обстреляла Донецкую область: погибли два человека, среди которых 11-летний ребенок, семеро граждан получили ранения.

Источник: Донецкая областная прокуратура

Детали: По данным следствия, 12 октября российская армия обстреляла Авдеевку, в результате чего осколочные ранения получили мужчина 58 лет и 61-летняя женщина.

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Также оккупанты осуществили ракетные удары по селу Богатырь Волновахского района. От попадания средств поражения погиб 11-летний мальчик, а его 6-летний брат получил ранение туловища. Их 31-летнюю мать госпитализировали с множественными рваными ранами.

 

Под вражеским огнем оказалось и село Галициновка Покровского района. Там в результате разрывов снарядов получили телесные повреждения мужчина 32-х и женщина 62-х лет.

Кроме того, армия РФ атаковала город Горняк Покровского района. От попаданий российских боеприпасов погибла 44-летняя женщина. Ее 24-летний зять получил травмы.

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Темы: Донецкая областьпрокуратура
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