Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

"Зразковий лідер і політик" – прем’єр Грузії про Орбана

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 12 жовтня 2023, 18:57
Зразковий лідер і політик – прем’єр Грузії про Орбана
ВІКТОР ОРБАН. ФОТО GETTY IMAGES

Прем’єр Грузії Іраклій Гарібашвілі під час візиту угорського прем'єра Віктора Орбана назвав його "зразковим лідером і політиком".

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на портал "Грузия Online"

Деталі: Гарібашвілі сказав, що для нього велика честь та привілей приймати "дорогого друга, колегу – прем'єр-міністра Орбана та його дружину в Грузії".

Реклама:

"Для мене прем'єр-міністр Орбан є зразковим лідером, зразковим політиком… Я надзвичайно вдячний за справжню дружбу прем'єр-міністра Орбана та його уряду, за тверду підтримку Грузії та її народу у прагненні стати частиною європейської сім'ї", – заявив грузинський прем'єр-міністр.

Орбан подякував Гарібашвілі за запрошення і наголосив на важливості відносин між двома країнами. 

Він також сказав, що Грузія заслуговує на отримання статусу кандидата в на вступ в Європейський Союз, додавши, що Угорщина розчарована відмовою ЄС надати статус Грузії минулого року. 

ВІДЕО ДНЯ

Угорська влада давно публічно підтримує Грузію, тоді як у ЄС її критикують через відкат демократичних реформ.

 В іспанській Гранаді Орбан сказав, що Грузія не набула кандидатського статусу через "егоїзм лідерів". 

У 2022 році Брюссель надав цей статус Україні та Молдові, а щодо Грузії було лише визнано європейську перспективу.

Грузії статус кандидата буде надано лише після проведення комплексу реформ. 

У червні Гарібашвілі заявив, що Орбан є "справжнім другом" його країни, а також її "переконаним прихильником у Євросоюзі".

Теми: ОрбанУгорщинаГрузія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

доповнено, відеоНатовп прорвався в аеропорт Махачкали через рейс із Тель-Авіва

Зеленський: Листопад і грудень мають стати вагомими для України

США заявили про "підвищений ризик" поширення конфлікту на Близькому Сході

Прикордонники збили російський літак біля Авдіївки

Транзит російського газу Україною припиниться після 2024 року

Президент Ірану: Ізраїль перейшов червоні лінії

Усі новини...
Орбан
Орбан разом з урядом Угорщини відвідає Грузію
Партія Орбана суттєво втратила підтримку
Київ відповів Орбану: Україна не змінювала межі своєї території 
Останні новини
22:16
У Литві професійним військовим планують заборонити виїздити до недружніх країн
21:56
В Ізраїлі прокоментували події в Махачкалі
21:41
оновлюєтьсяРосіяни атакують Україну ударними безпілотниками
21:28
Зеленський про Махачкалу: Російський антисемітизм і ненависть до інших націй системні
21:04
доповнено, відеоНатовп прорвався в аеропорт Махачкали через рейс із Тель-Авіва
20:35
Зеленський: Листопад і грудень мають стати вагомими для України
20:12
Прем’єр Фінляндії допускає, що переговори Україна-ЄС щодо членства почнуться у грудні
19:41
У пансіонаті на Львівщині кажуть, що охорона не пускала Тищенка на територію
19:24
У Лондоні після пропалестинського маршу затримали двох жінок
19:09
Росіяни вели безуспішні штурмові дії на кількох напрямках – Генштаб
Усі новини...
Реклама: