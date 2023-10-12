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"Зразковий лідер і політик" – прем’єр Грузії про Орбана

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 12 жовтня 2023, 18:57
Зразковий лідер і політик – прем’єр Грузії про Орбана
ВІКТОР ОРБАН. ФОТО GETTY IMAGES

Прем’єр Грузії Іраклій Гарібашвілі під час візиту угорського прем'єра Віктора Орбана назвав його "зразковим лідером і політиком".

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на портал "Грузия Online"

Деталі: Гарібашвілі сказав, що для нього велика честь та привілей приймати "дорогого друга, колегу – прем'єр-міністра Орбана та його дружину в Грузії".

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"Для мене прем'єр-міністр Орбан є зразковим лідером, зразковим політиком… Я надзвичайно вдячний за справжню дружбу прем'єр-міністра Орбана та його уряду, за тверду підтримку Грузії та її народу у прагненні стати частиною європейської сім'ї", – заявив грузинський прем'єр-міністр.

Орбан подякував Гарібашвілі за запрошення і наголосив на важливості відносин між двома країнами. 

Він також сказав, що Грузія заслуговує на отримання статусу кандидата в на вступ в Європейський Союз, додавши, що Угорщина розчарована відмовою ЄС надати статус Грузії минулого року. 

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Угорська влада давно публічно підтримує Грузію, тоді як у ЄС її критикують через відкат демократичних реформ.

 В іспанській Гранаді Орбан сказав, що Грузія не набула кандидатського статусу через "егоїзм лідерів". 

У 2022 році Брюссель надав цей статус Україні та Молдові, а щодо Грузії було лише визнано європейську перспективу.

Грузії статус кандидата буде надано лише після проведення комплексу реформ. 

У червні Гарібашвілі заявив, що Орбан є "справжнім другом" його країни, а також її "переконаним прихильником у Євросоюзі".

Теми: ОрбанУгорщинаГрузія
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