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"Образцовый лидер и политик" – премьер Грузии об Орбане

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 12 октября 2023, 18:57
Образцовый лидер и политик – премьер Грузии об Орбане
ВИКТОР ОРБАН. ФОТО GETTY IMAGES

Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили во время визита венгерского премьера Виктора Орбана назвал его "примерным лидером и политиком".

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на портал "Грузия Online"

Детали: Гарибашвили сказал, что для него большая честь и привилегия принимать "дорогого друга, коллегу – премьер-министра Орбана и его жену в Грузии".

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"Для меня премьер-министр Орбан является образцовым лидером, образцовым политиком… Я очень благодарен за настоящую дружбу премьер-министра Орбана и его правительства, за твердую поддержку Грузии и ее народа в стремлении стать частью европейской семьи",– заявил грузинский премьер-министр.

Орбан поблагодарил Гарибашвили за приглашение и отметил важность отношений между двумя странами.

Он также сказал, что Грузия заслуживает получения статуса кандидата во вступление в Европейский Союз, добавив, что Венгрия разочарована отказом ЕС предоставить статус Грузии в прошлом году.

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Венгерские власти давно публично поддерживают Грузию, в то время как в ЕС ее критикуют из-за отката демократических реформ.

В испанской Гранаде Орбан сказал, что Грузия не приобрела кандидатский статус из-за "эгоизма лидеров".

В 2022 году Брюссель предоставил этот статус Украине и Молдове, а в отношении Грузии была только признана европейская перспектива.

Грузии статус кандидата будет предоставлен только после проведения комплекса реформ.

В июне Гарибашвили заявил, что Орбан является "настоящим другом" его страны, а также ее "убежденным сторонником в Евросоюзе".

Темы: ОрбанВенгрияГрузия
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