Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Окупанти оголошували повітряну тривогу в Севастополі та перекривали Кримський міст

Станіслав ПогоріловЧетвер, 12 жовтня 2023, 19:18
Окупанти оголошували повітряну тривогу в Севастополі та перекривали Кримський міст
Фото: Getty Images

Російські загарбники увечері 12 жовтня оголошували повітряну тривогу в окупованому Севастополі, а згодом перекрили Кримський міст.

Джерело: так званий "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв у Telegram, пропагандисти "РИА Новости Крым"

Деталі: Згодом окупанти повідомили, що через тривогу морський і наземний громадський транспорт припиняє рух.

Реклама:

Ще пізніше російські загарбники перекрили Кримський міст та закликали тих, хто перебуває на мосту і в зоні огляду зберігати спокій і дотримуватися вказівок.

Теми: СевастопольКримвійнаповітряна тривога
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Київстар" відновив 100% послуг - президент компанії

оновленоЗагроза балістики: в Україні оголошували масштабну повітряну тривогу

Е-реєстр військовозобов'язаних дозволить бачити, де люди працюють і платять податки – Сухопутні війська

відеоГоловний поліцейський Київщини має під Києвом маєток із власним виходом до води – ЗМІ

Ротація в Раді: Балога вийшов із "За майбутнє", групу врятував колишній "слуга"

"Київстар" усунув складнощі зі зв'язком, які виникли 20 грудня

Усі новини...
Севастополь
У Севастополі відбивають атаку морських дронів – окупаційна влада
У Севастополі лунала повітряна тривога, був дим, не ходив транспорт
Окупанти Севастополя сподіваються, що посилення ППО захистить їх від ударів
Останні новини
16:25
У Києві 19 грудня зафіксували температурний рекорд
16:23
"Київстар" відновив 100% послуг - президент компанії
16:19
Близько 12% видів птахів вимерли через людську діяльність – вчені
16:15
"Укрзалізниця" призупинила рух поїздів на Перемишль через аварію в Польщі
15:49
Для головного ката "Ізоляції" просять 15 років тюрми – адвокат Асєєва
15:49
Росіяни з початку жовтня просунулися до 2 км на деяких ділянках фронту – ОСУВ "Таврія"
15:47
Україна отримала від ЄС 150 млн євро безповоротної допомоги на відновлення
15:42
59% учнів використовують штучний інтелект для підготовки домашнього завдання – опитування
15:42
оновленоЗагроза балістики: в Україні оголошували масштабну повітряну тривогу
15:39
Виробник шин Bridgestone продає свої активи в РФ
Усі новини...
Реклама: