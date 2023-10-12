Окупанти оголошували повітряну тривогу в Севастополі та перекривали Кримський міст
Четвер, 12 жовтня 2023, 19:18
Російські загарбники увечері 12 жовтня оголошували повітряну тривогу в окупованому Севастополі, а згодом перекрили Кримський міст.
Джерело: так званий "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв у Telegram, пропагандисти "РИА Новости Крым"
Деталі: Згодом окупанти повідомили, що через тривогу морський і наземний громадський транспорт припиняє рух.
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Ще пізніше російські загарбники перекрили Кримський міст та закликали тих, хто перебуває на мосту і в зоні огляду зберігати спокій і дотримуватися вказівок.