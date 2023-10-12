Оккупанты объявляли воздушную тревогу в Севастополе и перекрывали Крымский мост

Российские захватчики вечером 12 октября объявляли воздушную тревогу в оккупированном Севастополе, а затем перекрыли Крымский мост.

Источник: так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев в Telegram, пропагандисты "РИА Новости Крым"

Детали: Впоследствии оккупанты сообщили, что из-за тревоги морской и наземный общественный транспорт прекращает движение.

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Еще позже российские захватчики перекрыли Крымский мост и призвали тех, кто находится на мосту и в зоне обзора сохранять спокойствие и следовать указаниям.