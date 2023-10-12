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Уряд Естонії схвалив законопроєкт про використання російських заморожених активів

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 12 жовтня 2023, 19:45
Уряд Естонії схвалив законопроєкт про використання російських заморожених активів
Прапор Естонії. Фото Getty Images

Уряд Естонії схвалив і направить до парламенту поправку до Закону про міжнародні санкції, яка передбачає внутрішньодержавні правила використання заморожених активів підсанкційних осіб, щоб відшкодувати збитки, яких російська війна завдала Україні.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу естонського уряду

Деталі: Відповідно до законопроєкту, правовий простір Естонії буде організовано ширше, щоб компетенція та повноваження установ у впровадженні та нагляді за санкціями були чіткішими та ефективнішими, йдеться у повідомленні уряду.

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"Законопроєкт, який ми з урядом сьогодні направили до парламенту, дозволяє використовувати заморожені активи санкціонованих в Естонії осіб для компенсації шкоди від війни в Україні. Ми маємо бути прикладом і стимулом для інших європейських країн у встановленні подібних правил. Росія має компенсувати Україні всю завдану війною шкоду ", – заявила прем’єрка Естонії Кая Каллас.

Каллас висловила побажання, щоб Євросоюз "якнайшвидше завершив роботу з використання російських заморожених активів і вироблення практичних рішень".

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна привітав ініціативу Естонії щодо використання заморожених російських активів. 

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"Я радий, що уряд схвалив сьогодні проєкт… метою якого є організація правового простору Естонії з метою підвищення компетентності та повноважень установ щодо здійснення санкцій та нагляду за ними", – зазначив міністр.

"Частиною законопроєкту є ініціатива Естонії щодо використання заморожених активів Росії для компенсації збитків, завданих жорстокою війною Росії в Україні. Гроші на компенсацію збитків, заподіяних Росією Україні, не повинні надходити лише від платників податків інших країн", – додав він.

Глава МЗС пояснив, що згідно із законопроєктом, заморожені російські активи залишатимуться замороженими доти, доки не буде відшкодовано збитки від війни.

Для застосування цього механізму потрібна міжнародна угода з Україною або міжнародний компенсаційний механізм.

В Естонії на момент підготовки проєкту на підставі міжнародних санкцій було заморожено активи на суму близько 38 мільйонів євро.

У вересні Тсахкна  заявляв, що Естонія планує стати першою країною Європейського Союзу, яка легалізує конфіскацію пов'язаних з Кремлем активів для фінансування відновлення України.

Принципи використання заморожених активів Росії для підтримки України уряд Естонії схвалив у червні.

Теми: ЕстоніяРосіясанкції
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