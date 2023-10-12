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Правительство Эстонии одобрило законопроект об использовании российских замороженных активов

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 12 октября 2023, 19:45
Правительство Эстонии одобрило законопроект об использовании российских замороженных активов
флаг Эстонии. Фото Getty Images

Правительство Эстонии одобрило и направит в парламент поправку в Закон о международных санкциях, которая предусматривает внутригосударственные правила использования замороженных активов подсанкционных лиц, чтобы возместить ущерб, нанесенный российской войной Украине.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу эстонского правительства

Детали: Согласно законопроекту, правовое пространство Эстонии будет организовано шире, чтобы компетенция и полномочия учреждений по внедрению и надзору за санкциями были более четкими и эффективными, говорится в сообщении правительства.

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"Законопроект, который мы с правительством сегодня направили в парламент, позволяет использовать замороженные активы санкционированных в Эстонии лиц для компенсации ущерба от войны в Украине. Мы должны быть примером и стимулом для других европейских стран в установлении подобных правил. Россия должна компенсировать Украине всю причиненную войной вред", – заявила премьер Эстонии Кая Каллас.

Каллас выразила пожелание, чтобы Евросоюз "быстрее завершил работу по использованию российских замороженных активов и выработке практических решений".

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна приветствовал инициативу Эстонии по использованию замороженных российских активов.

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"Я рад, что правительство одобрило сегодня проект… целью которого является организация правового пространства Эстонии с целью повышения компетентности и полномочий учреждений по осуществлению санкций и надзору за ними", – отметил министр.

"Частью законопроекта является инициатива Эстонии по использованию замороженных активов России для компенсации ущерба, нанесенного жестокой войной России в Украине. Деньги на компенсацию ущерба, причиненного Россией Украине, не должны поступать только от налогоплательщиков других стран", – добавил он.

Глава МИД пояснил, что согласно законопроекту, замороженные российские активы будут оставаться замороженными до тех пор, пока не будут возмещены убытки от войны.

Для применения этого механизма необходимо международное соглашение с Украиной или международный компенсационный механизм.

В Эстонии на момент подготовки проекта на основании международных санкций были заморожены активы на сумму около 38 миллионов евро.

В сентябре Тсахкна заявлял, что Эстония планирует стать первой страной Европейского Союза, которая легализует конфискацию связанных с Кремлем активов для финансирования восстановления Украины.

Принципы использования замороженных активов России для поддержки Украины правительство Эстонии одобрило в июне.

Темы: ЭстонияРосcиясанкции
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