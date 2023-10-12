Британія посилить військову присутність у Середземномор’ї на підтримку Ізраїлю

Уряд Великої Британії в четвер оголосив про розгортання патрульно-розвідувальних літаків і двох кораблів Королівського військово-морського флоту в Східному Середземномор'ї на підтримку Ізраїлю, що зазнав нападу з боку ХАМАС.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на BBC

Деталі: Від п’ятниці, 13 жовтня, в східній частині Середземного моря почнуть літати британські морські патрульні літаки й літаки спостереження "для відстеження загроз регіональній стабільності".

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Їх підтримуватимуть засоби спостереження й рота морської піхоти, а також два кораблі британських ВМС, які прибудуть наступного тижня.

За даними The Times, ідеться про судна "Аргус" і "Лайм Бей". Їхнім завданням буде відстеження загроз для стабільності в регіоні, як, наприклад, перекидання зброї для терористичних організацій.

Крім того, наступного тижня до східного Середземномор’я Британія перекине оперативну групу Королівського військово-морського флоту.

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Раніше, як відомо, США відправили у Східне Середземномор'я загалом дві авіаносні групи для підтримки Ізраїлю, проти якого здійснило напад угруповання ХАМАС 7 жовтня.

Кілька днів тому прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак висловив підтримку своєму ізраїльському колезі Біньяміну Нетаньягу й запевнив, що британський уряд зробить усе можливе, щоб допомогти.