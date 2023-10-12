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Великобритания усилит военное присутствие в Средиземноморье в поддержку Израиля

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 12 октября 2023, 20:39
Великобритания усилит военное присутствие в Средиземноморье в поддержку Израиля
ФОТО: GETTY images

Правительство Великобритании в четверг объявило о развертывании патрульно-разведочных самолетов и двух кораблей Королевского военно-морского флота в Восточном Средиземноморье в поддержку Израиля, подвергшегося нападению со стороны ХАМАС.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на BBC

Детали: С пятницы, 13 октября, в восточной части Средиземного моря начнут летать британские морские патрульные самолеты и самолеты наблюдения "для отслеживания угроз региональной стабильности".

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Их будут поддерживать средства наблюдения и рота морской пехоты, а также два корабля британских ВМС, которые прибудут на следующей неделе.

По данным The Times, речь идет о судах "Аргус" и "Лайм Бэй". Их задачей будет отслеживание угроз для стабильности в регионе, как, например, переброска оружия для террористических организаций.

Кроме того, на следующей неделе в восточное Средиземноморье Британия перебросит оперативную группу Королевского военно-морского флота.

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Ранее, как известно, США отправили в Восточное Средиземноморье в целом две авианесущие группы для поддержки Израиля, против которого совершила нападение группировка ХАМАС 7 октября.

Несколько дней назад премьер-министр Великобритании Риши Сунак выразил поддержку своему израильскому коллеге Биньямину Нетаньяху и заверил, что британское правительство сделает все возможное, чтобы помочь.

Темы: ВеликобританияИзраиль
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