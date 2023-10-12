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У низці регіонів України оголошували про ракетну небезпеку

Тетяна ОлійникЧетвер, 12 жовтня 2023, 21:02
У низці регіонів України оголошували про ракетну небезпеку
мапа повітряних тривог - alerts.in.ua

Увечері 12 жовтня Повітряні сили повідомляли про ракетну небезпеку у низці регіонів України. 

Джерело: Повітряні Сили в Telegram

Дослівно: "Спостерігається активність ворожої тактичної авіації в акваторії Чорного моря!
Загроза застосування авіаційного озброєння для півдня Одещини чи острова Зміїний".

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Деталі: Згодом повітряну тривогу оголосили у Дніпропетровській, Кіровоградській Донецькій, Черкаській, Миколаївській, Херсонській та Одеській областях. Також додалася Вінницька область.

О 21:33 у відомстві написали про відбій повітряної тривоги в областях.

Теми: повітряна тривогаПовітряні сили ЗСУ
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