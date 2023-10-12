У низці регіонів України оголошували про ракетну небезпеку
Четвер, 12 жовтня 2023, 21:02
Увечері 12 жовтня Повітряні сили повідомляли про ракетну небезпеку у низці регіонів України.
Джерело: Повітряні Сили в Telegram
Дослівно: "Спостерігається активність ворожої тактичної авіації в акваторії Чорного моря!
Загроза застосування авіаційного озброєння для півдня Одещини чи острова Зміїний".
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Деталі: Згодом повітряну тривогу оголосили у Дніпропетровській, Кіровоградській Донецькій, Черкаській, Миколаївській, Херсонській та Одеській областях. Також додалася Вінницька область.
О 21:33 у відомстві написали про відбій повітряної тривоги в областях.