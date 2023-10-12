В ряде регионов Украины объявляли о ракетной опасности
Четверг, 12 октября 2023, 21:02
Вечером 12 октября Воздушные силы сообщали о ракетной опасности в ряде регионов Украины.
Источник: Воздушные Силы в Telegram
Дословно: "Наблюдается активность вражеской тактической авиации в акватории Черного моря!"
Угроза применения авиационного вооружения для юга Одесской области или острова Змеиный".
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Детали: Впоследствии воздушную тревогу объявили в Днепропетровской, Кировоградской Донецкой, Черкасской, Николаевской, Херсонской и Одесской областях. Также добавилась Винницкая область.
В 21:33 в ведомстве написали об отбое воздушной тревоги в областях.