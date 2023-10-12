В ряде регионов Украины объявляли о ракетной опасности

Вечером 12 октября Воздушные силы сообщали о ракетной опасности в ряде регионов Украины.

Источник: Воздушные Силы в Telegram

Дословно: "Наблюдается активность вражеской тактической авиации в акватории Черного моря!"

Угроза применения авиационного вооружения для юга Одесской области или острова Змеиный".

Реклама:

Детали: Впоследствии воздушную тревогу объявили в Днепропетровской, Кировоградской Донецкой, Черкасской, Николаевской, Херсонской и Одесской областях. Также добавилась Винницкая область.

В 21:33 в ведомстве написали об отбое воздушной тревоги в областях.