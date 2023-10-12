Зеленський: Завдання – перевести поставки ЗСУ в цифру, щоб відповідали реальності

Президент Володимир Зеленський заявив про необхідність цифровізувати облік постачання Силам оборони, щоб відповідна інформація не відрізнялися від реальних фактів.

Джерело: вечірнє відеозвернення Зеленського

Пряма мова: "Ще одне наше нагальне завдання – перевести у цифровий формат увесь облік постачання силам оборони. Цифровізація дасть чітке розуміння, як забезпечуються наші воїни та де саме утворюються дефіцити і як вони заповнюються".

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Деталі: За його словами, Цифровізація постачання, зокрема, необхідна для того, щоб показати кожному партнеру України інформацію щодо кожної поставленої одиниці зброї максимально оперативно.

"І щоб звіти тут, у Києві, не відрізнялися від реальних фактів на передовій" – підкреслив президент.

Також Зеленський додав, що сьогодні на Ставці говорили, зокрема, про те, як забезпечити для наших воїнів більше саме власних, українських збройних можливостей. "Ми вдячні кожному лідеру, кожній державі, які допомагають нам зброєю, технікою, снарядами. І робимо все, щоб постачання було більше", - зазначив Зеленський.

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За його словами, Мінстратегпром уже представив доповіді за кількома напрямами: "броня", ракети, ПТРК.