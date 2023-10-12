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Зеленский: Задача - перевести поставки ВСУ в цифру, чтобы соответствовали реальности

Станислав ПогориловЧетверг, 12 октября 2023, 21:09
Зеленский: Задача - перевести поставки ВСУ в цифру, чтобы соответствовали реальности
Владимир Зеленский, фото: Getty Images

Президент Владимир Зеленский заявил о необходимости цифровизировать учет поставок Силам обороны, чтобы соответствующая информация не отличались от реальных фактов.

Источник: вечернее видеообращение Зеленского

Прямая речь: "Еще одна наша неотложная задача - перевести в цифровой формат весь учет поставок силам обороны. Цифровизация даст четкое понимание, как обеспечиваются наши воины и где именно образуются дефициты и как они заполняются".

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Детали: По его словам, цифровизация поставок, в частности, необходима для того, чтобы показать каждому партнеру Украины информацию о каждой поставленной единице оружия максимально оперативно.

"И чтобы отчеты здесь, в Киеве, не отличались от реальных фактов на передовой", - подчеркнул президент.

Также Зеленский добавил, что сегодня на Ставке говорили, в частности, о том, как обеспечить для наших воинов больше именно собственных, украинских вооруженных возможностей. "Мы благодарны каждому лидеру, каждому государству, которые помогают нам оружием, техникой, снарядами. И делаем все, чтобы поставок было больше", - отметил Зеленский.

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По его словам, Минстратегпром уже представил доклады по нескольким направлениям: "броня", ракеты, ПТРК.

Темы: ЗеленскийоружиеВооруженные силывойна
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