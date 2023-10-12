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Умєров: Болгарія допоможе з вивченням англійської пілотам F-16

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 12 жовтня 2023, 21:22
Умєров: Болгарія допоможе з вивченням англійської пілотам F-16
Рустем Умєров, фото: facebook

Очільники оборонних відомств України та Болгарії, Рустем Умєров і Тодор Тагарєв підписали меморандум про співпрацю, який передбачає у тому числі допомогу в підготовці з англійської українських льотчиків на винищувачах F-16.

Джерело: Умєров у соцмережі X, передає "Європейська правда"

Пряма мова: "Крім того, Болгарія допоможе з курсами англійської мови для майбутніх українських льотчиків на F-16".

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Деталі: За словами міністра, меморандум розширює сферу двостороннього співробітництва, зокрема кіберзахист, стратегічні комунікації та військово-технічну підтримку, а також "закладає основу для майбутньої оборонної взаємодії та військового співробітництва".

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Теми: Умєров РустемавіамоваБолгарія
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