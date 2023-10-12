Умєров: Болгарія допоможе з вивченням англійської пілотам F-16
Четвер, 12 жовтня 2023, 21:22
Очільники оборонних відомств України та Болгарії, Рустем Умєров і Тодор Тагарєв підписали меморандум про співпрацю, який передбачає у тому числі допомогу в підготовці з англійської українських льотчиків на винищувачах F-16.
Джерело: Умєров у соцмережі X, передає "Європейська правда"
Пряма мова: "Крім того, Болгарія допоможе з курсами англійської мови для майбутніх українських льотчиків на F-16".
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Деталі: За словами міністра, меморандум розширює сферу двостороннього співробітництва, зокрема кіберзахист, стратегічні комунікації та військово-технічну підтримку, а також "закладає основу для майбутньої оборонної взаємодії та військового співробітництва".
Що було раніше:
- Данія та Нідерланди очолюють так звану коаліцію винищувачів, спрямовану на надання Україні F-16 та підготовку льотного й інженерного складу. Напередодні Бельгія оголосила, що передасть Україні неназвану кількість своїх винищувачів у 2025 році.
- Крім того, нідерландські винищувачі F-16, на яких навчатимуться українські льотчики, протягом кількох тижнів вирушать до нового навчального центру в Румунії.
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