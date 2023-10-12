Умеров: Болгария поможет с изучением английского пилотам F-16
Четверг, 12 октября 2023, 21:22
Главы оборонных ведомств Украины и Болгарии, Рустем Умеров и Тодор Тагарев подписали меморандум о сотрудничестве, который предусматривает в том числе помощь в подготовке по английскому украинским летчикам на истребителях F-16.
Источник: Умеров в соцсети X, передает "Европейская правда"
Прямая речь: "Кроме того, Болгария поможет с курсами английского языка для будущих украинских летчиков на F-16".
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Детали: По словам министра, меморандум расширяет сферу двустороннего сотрудничества, в частности киберзащиту, стратегические коммуникации и военно-техническую поддержку, а также "закладывает основу для будущего оборонного взаимодействия и военного сотрудничества".
Что предшествовало:
- Дания и Нидерланды возглавляют так называемую коалицию истребителей, направленную на предоставление Украине F-16 и подготовку летного и инженерного состава. Накануне Бельгия объявила, что передаст Украине неназванное количество своих истребителей в 2025 году.
- Кроме того, нидерландские истребители F-16, на которых будут учиться украинские летчики, в течение нескольких недель отправятся в новый учебный центр в Румынии.
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