Умеров: Болгария поможет с изучением английского пилотам F-16

Главы оборонных ведомств Украины и Болгарии, Рустем Умеров и Тодор Тагарев подписали меморандум о сотрудничестве, который предусматривает в том числе помощь в подготовке по английскому украинским летчикам на истребителях F-16.

Источник: Умеров в соцсети X, передает "Европейская правда"

Прямая речь: "Кроме того, Болгария поможет с курсами английского языка для будущих украинских летчиков на F-16".

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Детали: По словам министра, меморандум расширяет сферу двустороннего сотрудничества, в частности киберзащиту, стратегические коммуникации и военно-техническую поддержку, а также "закладывает основу для будущего оборонного взаимодействия и военного сотрудничества".

Что предшествовало:

Дания и Нидерланды возглавляют так называемую коалицию истребителей, направленную на предоставление Украине F-16 и подготовку летного и инженерного состава. Накануне Бельгия объявила, что передаст Украине неназванное количество своих истребителей в 2025 году.

Кроме того, нидерландские истребители F-16, на которых будут учиться украинские летчики, в течение нескольких недель отправятся в новый учебный центр в Румынии.