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Умеров: Болгария поможет с изучением английского пилотам F-16

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 12 октября 2023, 21:22
Умеров: Болгария поможет с изучением английского пилотам F-16
Рустем Умtров, фото: facebook

Главы оборонных ведомств Украины и Болгарии, Рустем Умеров и Тодор Тагарев подписали меморандум о сотрудничестве, который предусматривает в том числе помощь в подготовке по английскому украинским летчикам на истребителях F-16.

Источник: Умеров в соцсети X, передает "Европейская правда"

Прямая речь: "Кроме того, Болгария поможет с курсами английского языка для будущих украинских летчиков на F-16".

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Детали: По словам министра, меморандум расширяет сферу двустороннего сотрудничества, в частности киберзащиту, стратегические коммуникации и военно-техническую поддержку, а также "закладывает основу для будущего оборонного взаимодействия и военного сотрудничества".

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Темы: Умеров РустемавиаязыкБолгария
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