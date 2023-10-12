США оголосили про початок евакуації громадян з Ізраїлю

Сполучені Штати з п’ятниці 13 жовтня починають організацію чартерних рейсів для вивезення американців із Ізраїлю до Європи та будуть намагатися задовольнити попит на евакуацію.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на брифінг координатора зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джона Кірбі

Пряма мова: "Президент доручив своїй команді забезпечити, щоб громадяни США, які хочуть виїхати з Ізраїлю, надати безпечні засоби для такої мети. Тому від завтра уряд США організовує чартерні рейси для транспортування з Ізраїлю до Європи".

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Деталі: Кірбі уточнив, що адміністрація Байдена "все ще працює над деякими деталями" такої евакуації, зокрема вивчає можливість організації наземних і морських маршрутів.

"Ми знаємо, що є ознаки попиту (на евакуацію з Ізраїлю. – Ред.), і ми намагатимемося зробити все можливе, щоб його задовольнити", – додав представник Білого дому.

Що було раніше:

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Перед цим стало відомо, що з Ізраїлю прямує перший евакуаційний рейс, організований Францією, з близько 400 пасажирами на борту.

Евакуаційні рейси планують і багато інших європейських країн, оскільки низка компаній призупинили сполучення з Тель-Авівом і вилетіти звичайними комерційними авіарейсами стало складніше.

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