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США оголосили про початок евакуації громадян з Ізраїлю

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 12 жовтня 2023, 21:41
США оголосили про початок евакуації громадян з Ізраїлю
Фото: Getty Images

Сполучені Штати з п’ятниці 13 жовтня починають організацію чартерних рейсів для вивезення американців із Ізраїлю до Європи та будуть намагатися задовольнити попит на евакуацію.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на брифінг координатора зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джона Кірбі

Пряма мова: "Президент доручив своїй команді забезпечити, щоб громадяни США, які хочуть виїхати з Ізраїлю, надати безпечні засоби для такої мети. Тому від завтра уряд США організовує чартерні рейси для транспортування з Ізраїлю до Європи".

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Деталі: Кірбі уточнив, що адміністрація Байдена "все ще працює над деякими деталями" такої евакуації, зокрема вивчає можливість організації наземних і морських маршрутів.

"Ми знаємо, що є ознаки попиту (на евакуацію з Ізраїлю. – Ред.), і ми намагатимемося зробити все можливе, щоб його задовольнити", – додав представник Білого дому.

Що було раніше:

ВІДЕО ДНЯ
  • Перед цим стало відомо, що з Ізраїлю прямує перший евакуаційний рейс, організований Францією, з близько 400 пасажирами на борту.
  • Евакуаційні рейси планують і багато інших європейських країн, оскільки низка компаній призупинили сполучення з Тель-Авівом і вилетіти звичайними комерційними авіарейсами стало складніше.

Читайте докладну статтю про те, як теракти в Ізраїлі змінюють політику ЄС щодо регіону та що робити Україні.

Теми: СШАІзраїльевакуація
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