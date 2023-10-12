США объявили о начале эвакуации граждан из Израиля

Соединенные Штаты с пятницы 13 октября начинают организацию чартерных рейсов для вывоза американцев из Израиля в Европу и будут пытаться удовлетворить спрос на эвакуацию.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на брифинг координатора по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джона Кирби

Прямая речь: "Президент поручил своей команде обеспечить, чтобы граждане США, которые хотят уехать из Израиля, предоставить безопасные средства для такой цели. Поэтому завтра правительство США организует чартерные рейсы для транспортировки из Израиля в Европу".

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Детали: Кирби уточнил, что администрация Байдена "все еще работает над некоторыми деталями" такой эвакуации, в частности изучает возможность организации наземных и морских маршрутов.

"Мы знаем, что есть признаки спроса (на эвакуацию из Израиля. – Ред.), и мы постараемся сделать все возможное, чтобы его удовлетворить", – добавил представитель Белого дома.

Что предшестволвало:

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Перед этим стало известно, что из Израиля направляется первый эвакуационный рейс, организованный Францией, с около 400 пассажирами на борту.

Эвакуационные рейсы планируют и многие другие европейские страны, поскольку ряд компаний приостановили сообщение с Тель-Авивом и вылететь обычными коммерческими авиарейсами стало сложнее.

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