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З мінометів та авіації: 6 разів росіяни обстріляли прикордоння Сумщини

Тетяна ОлійникЧетвер, 12 жовтня 2023, 21:50
З мінометів та авіації: 6 разів росіяни обстріляли прикордоння Сумщини
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО - АРМІЯINFORM

За добу 12 жовтня російська армія здійснила 6 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.

Джерело: Сумська ОВА

Деталі: Обстріли зафіксували у Середино-Будській, Білопільській, Краснопільській, Новослобідській та Великописарівській громадах.

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Дослівно:  

  • Середино-Будська громада: здійснено авіаційний обстріл з гелікоптера НАР (4 вибухи).
  • Білопільська громада: ворог вдарив з мінометів (5 вибухів).
  • Краснопільська громада: були мінометні обстріли (10 вибухів).
  • Новослобідська громада: зафіксовано мінометний обстріл (6 вибухів).
  • Великописарівська громада: здійснено  авіаційний обстріл з гелікоптера НАР (10 вибухів).

Теми: Сумська областьобстрілРосіявійна
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