З мінометів та авіації: 6 разів росіяни обстріляли прикордоння Сумщини
Четвер, 12 жовтня 2023, 21:50
За добу 12 жовтня російська армія здійснила 6 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.
Джерело: Сумська ОВА
Деталі: Обстріли зафіксували у Середино-Будській, Білопільській, Краснопільській, Новослобідській та Великописарівській громадах.
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Дослівно:
- Середино-Будська громада: здійснено авіаційний обстріл з гелікоптера НАР (4 вибухи).
- Білопільська громада: ворог вдарив з мінометів (5 вибухів).
- Краснопільська громада: були мінометні обстріли (10 вибухів).
- Новослобідська громада: зафіксовано мінометний обстріл (6 вибухів).
- Великописарівська громада: здійснено авіаційний обстріл з гелікоптера НАР (10 вибухів).