Из минометов и авиации: 6 раз россияне обстреляли приграничье Сумщины
Четверг, 12 октября 2023, 21:50
За сутки 12 октября российская армия совершила 6 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области.
Источник: Сумская ОВА
Детали: Обстрелы зафиксировали в Середино-Будской, Белопольской, Краснопольской, Новослободской и Великописаревской общинах.
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Дословно:
- Середино-Будская община: осуществлен авиационный обстрел с вертолета НАР (4 взрыва).
- Белопольское общество: враг ударил из минометов (5 взрывов).
- Краснопольское общество: были минометные обстрелы (10 взрывов).
- Новослободская община: зафиксирован минометный обстрел (6 взрывов).
- Великописаревская община: осуществлен авиационный обстрел с вертолета НАР (10 взрывов).