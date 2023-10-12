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Из минометов и авиации: 6 раз россияне обстреляли приграничье Сумщины

Татьяна ОлейникЧетверг, 12 октября 2023, 21:50
Из минометов и авиации: 6 раз россияне обстреляли приграничье Сумщины
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО - АРМИЯINFORM

За сутки 12 октября российская армия совершила 6 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области.

Источник: Сумская ОВА

Детали: Обстрелы зафиксировали в Середино-Будской, Белопольской, Краснопольской, Новослободской и Великописаревской общинах.

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Дословно:

  • Середино-Будская община: осуществлен авиационный обстрел с вертолета НАР (4 взрыва).
  • Белопольское общество: враг ударил из минометов (5 взрывов).
  • Краснопольское общество: были минометные обстрелы (10 взрывов).
  • Новослободская община: зафиксирован минометный обстрел (6 взрывов).
  • Великописаревская община: осуществлен авиационный обстрел с вертолета НАР (10 взрывов).

Темы: Сумская областьобстрелРосcиявойна
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