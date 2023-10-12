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G7 тримає майже $300 млрд активів РФ, обіцяє не розморожувати до відновлення України

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 12 жовтня 2023, 22:02
G7 тримає майже $300 млрд активів РФ, обіцяє не розморожувати до відновлення України
Фото: Getty Images

Міністри фінансів і керівники центробанків країн "Групи семи" у спільній заяві в четвер зобов’язались тримати замороженими активи Росії на приблизно $ 280 млрд, доки вона не компенсує завдану Україні в результаті повномасштабного вторгнення збитки.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву фінансових представників країн G7

Деталі: Очільники Мінфінів і центробанків підкреслили, що вивчатимуть "усі можливі шляхи надання допомоги Україні відповідно до наших правових систем та міжнародного права", зокрема й із використанням заморожених суверенних активів РФ.

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Робоча група з питань російських еліт, довірених осіб та олігархів (REPO), утворена за ініціативи G7, нарахувала заморожених російських суверенних активів у приблизно 280 мільярдів доларів, й ця сума буде уточнюватись протягом наступних місяців, йдеться в заяві.

"Ми нагадуємо та підтверджуємо заяву наших лідерів про те, що, відповідно до наших правових систем, суверенні активи Росії в наших юрисдикціях залишатимуться знерухомленими доти, доки Росія не заплатить за шкоду, яку вона завдала Україні", – підкреслили представники G7.

Вони також пообіцяли запроваджувати й застосовувати санкції та інші економічні заходи для подальшого підриву "спроможності Росії вести незаконну, невиправдану і неспровоковану агресивну війну", а також запобігати їхньому обходженню.

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Теми: РосіягрошіУкраїнаG7
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