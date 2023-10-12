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G7 держит почти $300 млрд активов РФ, обещает не размораживать до восстановления Украины

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 12 октября 2023, 22:02
G7 держит почти $300 млрд активов РФ, обещает не размораживать до восстановления Украины
Фото: Getty Images

Министры финансов и руководители центробанков стран "Группы семи" в совместном заявлении в четверг обязались держать замороженными активы России на примерно $ 280 млрд, пока она не компенсирует нанесенный Украине в результате полномасштабного вторжения ущерб.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление финансовых представителей стран G7

Детали: Руководители Минфинов и центробанков подчеркнули, что будут изучать "все возможные пути оказания помощи Украине в соответствии с нашими правовыми системами и международным правом", в том числе и с использованием замороженных суверенных активов РФ.

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Рабочая группа по вопросам российских элит, доверенных лиц и олигархов (REPO), образованная по инициативе G7, насчитала замороженных российских суверенных активов в примерно 280 миллиардов долларов, и эта сумма будет уточняться в течение следующих месяцев, говорится в заявлении.

"Мы напоминаем и подтверждаем заявление наших лидеров о том, что, согласно нашим правовым системам, суверенные активы России в наших юрисдикциях будут оставаться обездвиженными до тех пор, пока Россия не заплатит за ущерб, который она нанесла Украине", – подчеркнули представители G7.

Они также пообещали вводить и применять санкции и другие экономические меры для дальнейшего подрыва "способности России вести незаконную, неоправданную и неспровоцированную агрессивную войну", а также предотвращать их обхождение.

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Темы: РосcияденьгиУкраинаG7
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