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На околиці Брянська пролунав вибух, місцева влада повідомляє про безпілотник

Тетяна ОлійникЧетвер, 12 жовтня 2023, 22:44
На околиці Брянська пролунав вибух, місцева влада повідомляє про безпілотник
Фото - російський Telegram-канал Baza

У російському Брянську пролунав вибух, губернатор області повідомив, що здетонував безпілотник.

Джерело: губернатор Брянської області Олександр Богомаз у Telegram, російські Telegram-канали, російське Міноборони

Деталі: Безпілотник начебто приглушили сили РЕБ. Під час падіння здетонував вибуховий пристрій. Постраждалих немає. На місці працюють рятувальні служби.

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Згодом у російському Міноборони повідомили, що силами ППО знищили два безпілотники над територіями Брянської та Бєлгородської областей. 

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