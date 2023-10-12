На околиці Брянська пролунав вибух, місцева влада повідомляє про безпілотник

У російському Брянську пролунав вибух, губернатор області повідомив, що здетонував безпілотник.

Джерело: губернатор Брянської області Олександр Богомаз у Telegram, російські Telegram-канали, російське Міноборони

Деталі: Безпілотник начебто приглушили сили РЕБ. Під час падіння здетонував вибуховий пристрій. Постраждалих немає. На місці працюють рятувальні служби.

Реклама:

Згодом у російському Міноборони повідомили, що силами ППО знищили два безпілотники над територіями Брянської та Бєлгородської областей.