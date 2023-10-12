На окраине Брянска раздался взрыв, местные власти сообщают о беспилотнике

На окраине российского Брянска прогремел взрыв, губернатор области сообщил, что сдетонировал беспилотник.

Источник: губернатор Брянской области Александр Богомаз в Telegram, российские Telegram-каналы

Детали: Беспилотник вроде бы приглушили силы РЭБ. Во время падения сдетонировало взрывное устройство. Пострадавших нет. На месте работают спасательные службы.

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Впоследствии в российском Минобороны сообщили, что силами ПВО уничтожили два беспилотника над территориями Брянской и Белгородской областей.