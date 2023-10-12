На окраине Брянска раздался взрыв, местные власти сообщают о беспилотнике
Четверг, 12 октября 2023, 22:44
На окраине российского Брянска прогремел взрыв, губернатор области сообщил, что сдетонировал беспилотник.
Источник: губернатор Брянской области Александр Богомаз в Telegram, российские Telegram-каналы
Детали: Беспилотник вроде бы приглушили силы РЭБ. Во время падения сдетонировало взрывное устройство. Пострадавших нет. На месте работают спасательные службы.
Реклама:
Впоследствии в российском Минобороны сообщили, что силами ПВО уничтожили два беспилотника над территориями Брянской и Белгородской областей.