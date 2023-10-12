Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

На окраине Брянска раздался взрыв, местные власти сообщают о беспилотнике

Татьяна ОлейникЧетверг, 12 октября 2023, 22:44
На окраине Брянска раздался взрыв, местные власти сообщают о беспилотнике
Фото - российский Telegram-канал Baza

На окраине российского Брянска прогремел взрыв, губернатор области сообщил, что сдетонировал беспилотник.

Источник: губернатор Брянской области Александр Богомаз в Telegram, российские Telegram-каналы

Детали: Беспилотник вроде бы приглушили силы РЭБ. Во время падения сдетонировало взрывное устройство. Пострадавших нет. На месте работают спасательные службы.

Реклама:

Впоследствии в российском Минобороны сообщили, что силами ПВО уничтожили два беспилотника над территориями Брянской и Белгородской областей.

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Атака 29 декабря - самая большая по количеству жертв среди гражданских в Киеве. В городе объявят день траура

Пограничники отрицают закрытие границы для мужчин с инвалидностью 3-й группы

Ночная атака: Россия запускала дроны из Крыма, основной удар пришелся на Херсонщину

В Киеве количество жертв массированной атаки России достигло 13 человек

Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство

Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения

Все новости...
Последние новости
13:51
В энергосистеме нет дефицита, резервов мощностей достаточно
13:38
обновлено от 12:22Силы ПВО сбили ракету возле Днепра
13:28
В Киеве водоканал сбрасывал химикаты в реку – экоинспекция
13:11
В Чехии после стрельбы в университете открыли 90 дел из-за одобряющих комментариев онлайн
12:52
фотоВо дворе поврежденной от обстрела РФ многоэтажки в Одессе включили гирлянду на елке
12:50
Атака 29 декабря - самая большая по количеству жертв среди гражданских в Киеве. В городе объявят день траура
12:44
Цены на нефть упали на 10% в 2023 году
12:34
Художница Морозюк собралась замуж за сына фигуранта коррупционного скандала
12:08
обновлено от 10:33В Украине 1,5 часа длилась воздушная тревога из-за взлета носителя "Кинжалов"
12:00
Британская разведка спрогнозировала рост потерь России в войне против Украины до 2025 года
Все новости...
Реклама: