На окупованих територіях Росія замінює українських священиків на російських

Росія примусово включає релігійні громади Української православної церкви Московського патріархату до складу Російської православної церкви. Тих священиків, що відмовляються йти на співпрацю з ворогом, замінюють на відряджених окупантів із РПЦ.

Джерело: Центр національного спротиву

Деталі: Представники РПЦ також займають посади в інших церковних громадах на окупованих територіях, наприклад, в захоплених храмах ПЦУ.

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За інформацією ЦНС, особлива увага при цьому приділяється Маріуполю.

Так звані священики з РПЦ при цьому займаються агентурною діяльністю на тимчасово окупованих територіях, збираючи дані про патріотично налаштованих парафіян та священнослужителів. Ці дані потім передаються російським спецслужбам.