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На окупованих територіях Росія замінює українських священиків на російських

"Українська правда"П'ятниця, 13 жовтня 2023, 00:08
На окупованих територіях Росія замінює українських священиків на російських
Колаж ЦНС

Росія примусово включає релігійні громади Української православної церкви Московського патріархату до складу Російської православної церкви. Тих священиків, що відмовляються йти на співпрацю з ворогом, замінюють на відряджених окупантів із РПЦ.

Джерело: Центр національного спротиву

Деталі: Представники РПЦ також займають посади в інших церковних громадах на окупованих територіях, наприклад, в захоплених храмах ПЦУ. 

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За інформацією ЦНС, особлива увага при цьому приділяється Маріуполю.

Так звані священики з РПЦ при цьому займаються агентурною діяльністю на тимчасово окупованих територіях, збираючи дані про патріотично налаштованих парафіян та священнослужителів. Ці дані потім передаються російським спецслужбам.

Теми: олігархирелігія
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