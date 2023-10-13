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На оккупированных территориях Россия заменяет украинских священников на российских

"Украинская правда"Пятница, 13 октября 2023, 00:08
На оккупированных территориях Россия заменяет украинских священников на российских
Коллаж ЦНС

Россия принудительно включает религиозные общины Украинской православной церкви Московского патриархата в состав Русской православной церкви. Тех священников, которые отказываются идти на сотрудничество с врагом, заменяют на командированных оккупантов из РПЦ.

Источник: Центр национального сопротивления

Детали: Представители РПЦ также занимают должности в других церковных общинах на оккупированных территориях, например, в захваченных храмах ПЦУ. 

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По информации ЦНС, особое внимание при этом уделяется Мариуполю.

Так называемые священники из РПЦ при этом занимаются агентурной деятельностью на временно оккупированных территориях, собирая данные о патриотически настроенных прихожанах и священнослужителях. Эти данные затем передаются российским спецслужбам.

Темы: олигархирелигия
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