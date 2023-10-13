У кількох областях було оголошено тривогу через ракетну небезпеку

У Херсонській, Миколаївській, Кіровоградській і Дніпропетровській областях було оголошено повітряну тривогу.

Джерело: Повітряні сили у Telegram

Дослівно: "Херсонська, Миколаївська – ракетна небезпека!"

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Деталі: Тривога тривала близько двох годин.

О 5.15 повітряники знову повідомили про небезпеку.

О 6.25 через ракетну небезпеку тривога поширилася на Кіровоградську та Дніпропетровську області.

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Станом на 7.00 тривогу скасовано.