У кількох областях було оголошено тривогу через ракетну небезпеку
П'ятниця, 13 жовтня 2023, 03:00
У Херсонській, Миколаївській, Кіровоградській і Дніпропетровській областях було оголошено повітряну тривогу.
Джерело: Повітряні сили у Telegram
Дослівно: "Херсонська, Миколаївська – ракетна небезпека!"
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Деталі: Тривога тривала близько двох годин.
О 5.15 повітряники знову повідомили про небезпеку.
О 6.25 через ракетну небезпеку тривога поширилася на Кіровоградську та Дніпропетровську області.
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Станом на 7.00 тривогу скасовано.