В нескольких областях была объявлена тревога из-за ракетной опасности

В Херсонской, Николаевской, Кировоградской и Днепропетровской областях была объявлена воздушная тревога.

Источник: Воздушные силы в Telegram

Дословно: "Херсонская, Николаевская - ракетная опасность!"

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Детали: Тревога продолжалась около двух часов.

В 5.15 воздушные силы снова сообщили об опасности в Херсонской и Николаевской областях.

В 6:25 из-за ракетной опасности тревога распространилась на Кировоградскую и Днепропетровскую области.

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По состоянию на 7.00 тревога отменена.