В нескольких областях была объявлена тревога из-за ракетной опасности
Пятница, 13 октября 2023, 03:00
В Херсонской, Николаевской, Кировоградской и Днепропетровской областях была объявлена воздушная тревога.
Источник: Воздушные силы в Telegram
Дословно: "Херсонская, Николаевская - ракетная опасность!"
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Детали: Тревога продолжалась около двух часов.
В 5.15 воздушные силы снова сообщили об опасности в Херсонской и Николаевской областях.
В 6:25 из-за ракетной опасности тревога распространилась на Кировоградскую и Днепропетровскую области.
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По состоянию на 7.00 тревога отменена.