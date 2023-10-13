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Російські війська захопили 4,5 квадратних кілометра території навколо Авдіївки – ISW

"Українська правда"П'ятниця, 13 жовтня 2023, 04:30
Російські війська захопили 4,5 квадратних кілометра території навколо Авдіївки – ISW
Українські військові на лінії фронту, фото Генштабу

Російські сили захопили 4,52 квадратних кілометра території з різних напрямків навколо Авдіївки за останні три дні і ворожі війська перебувають на відстані 3,32 км від дороги - української лінії зв'язку.

Джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Деталі: за оцінками ISW російські війська станом на 12 жовтня не забезпечили серйозного прориву під Авдіївкою і навряд чи відразу відсічуть українські сили в Авдіївці.

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Геолокаційні кадри вказують на те, що російські війська втратили бронетехніку в кількості щонайменше батальйону тактичної групи (50 одиниць - УП) під час наступальних операцій навколо Авдіївки.

За інформацією військових аналітиків, надійний користувач X (Twitter) 12 жовтня зазначив, що з 10 жовтня під Авдіївкою українські сили знищили 33 російські бронемашини та 15 танків. 

Український офіцер запасу заявив, що за скромними оцінками українські сили знищили щонайменше 36 машин російської бронетехніки, включаючи танки і бронетранспортери. 

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Військовий блогер також заявив, що обидві сторони несуть "значні втрати" в операціях навколо Авдіївки. 

На кадрах, опублікованих 11 жовтня, нібито видно, як російська бронетехніка в колоні поблизу Авдіївки падає у водойму, а геолокаційні кадри, опубліковані 11 і 12 жовтня, показують, як українські війська завдають ударів по колонах російської техніки в районі Авдіївки.

Ці кадри вказують на те, що російські бронетехнічні сили, можливо, не застосовують уроки, отримані з попередніх наступальних операцій під Вугледаром у лютому 2023 року або навколо Києва в березні 2022 року, коли українські сили знищили безладно наступаючу колону російської бронетехніки.

Українські сили, що обороняються, завдають відносно значних втрат і погіршують матеріально-технічне забезпечення Росії поблизу Авдіївки, що, ймовірно, уповільнює темпи просування росіян.  Російський військовий блогер стверджував, що темп російського просування сповільнився, і російські сили тепер зосереджені на "якісних" атаках після того, як зазнали великих втрат у техніці. 

На геолокаційних кадрах, опублікованих 12 жовтня, видно, що українські війська знищили міст на північний схід від Авдіївки між Ясинуватою та Горлівкою. Російський військовий блогер стверджував, що руйнування мосту негативно вплине на логістику Росії в районі Авдіївки і що російські війська, ймовірно, зіткнуться з труднощами при спробі відремонтувати міст через його близькість до лінії фронту.

Російські джерела стверджували, що російські сили намагаються створити котел навколо українських сил в Авдіївці, але швидко визнали, що нинішній прогрес є повільним. 

Глава так званої Донецької народної республіки Денис Пушилін заявив, що говорити про "повномасштабний відхід [українців] з міста" поки рано, незважаючи на певне просування Росії в цьому районі. 

Російські військові блогери стверджували, що російські війська завоювали додаткові території на породному відвалі на північному фланзі Авдіївки поблизу Авдіївського коксохімічного заводу; захопили ділянку залізниці на південь від Авдіївки; і просувалися по місту, але ISW не може підтвердити ці заяви.

Російські джерела також стверджували, що російські сили знищили залізничну станцію Очеретине (13 км на північний захід від Авдіївки), яка, як вони стверджували, обслуговувала українське матеріально-технічне забезпечення до Авдіївки.

За інформацією ISW, російський інформаційний простір, ймовірно, перебільшує ступінь успіхів росіян на Авдіївському фронті і продовжуватиме це робити, незважаючи на військові невдачі чи повільні темпи просування. 

 ISW також переглядає свою оцінку того, що російські атаки навколо Авдіївки є локальними зусиллями, спрямованими виключно на фіксацію українських сил, але не готовий оцінити точні цілі та ймовірні результати російських зусиль в авдіївському напрямку на даний момент.

Теми: війнаДонецька область
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