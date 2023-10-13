Российские войска захватили 4,5 квадратных километра территории вокруг Авдеевки – ISW

Российские силы захватили 4,52 квадратных километра территории с разных направлений вокруг Авдеевки за последние три дня и вражеские войска находятся на расстоянии 3,32 км от дороги - украинской линии связи.

Источник: Институт изучения войны (ISW)

Детали: по оценкам ISW российские войска по состоянию на 12 октября не обеспечили серьезного прорыва под Авдеевкой и вряд ли сразу отсекут украинские силы в Авдеевке.

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Геолокационные кадры указывают на то, что российские войска потеряли бронетехнику в количестве не менее батальона тактической группы (50 единиц - УП) во время наступательных операций вокруг Авдеевки.

По информации военных аналитиков, надежный пользователь X (Twitter) 12 октября отметил, что с 10 октября под Авдеевкой украинские силы уничтожили 33 российские бронемашины и 15 танков.

Украинский офицер запаса заявил, что по скромным оценкам украинские силы уничтожили не менее 36 машин российской бронетехники, включая танки и бронетранспортеры.

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Военный блогер также заявил, что обе стороны несут "значительные потери" в операциях вокруг Авдеевки.

На кадрах, опубликованных 11 октября, якобы видно, как российская бронетехника в колонне вблизи Авдеевки падает в водоем, а геолокационные кадры, опубликованные 11 и 12 октября, показывают, как украинские войска наносят удары по колоннам российской техники в районе Авдеевки.

Эти кадры указывают на то, что российские бронетехнические силы, возможно, не применяют уроки, извлеченные из предыдущих наступательных операций под Угледаром в феврале 2023 года или вокруг Киева в марте 2022 года, когда украинские силы уничтожили беспорядочно наступающую колонну российской бронетехники.

Украинские обороняющиеся силы наносят относительно значительные потери и ухудшают материально-техническое обеспечение России вблизи Авдеевки, что, вероятно, замедляет темпы продвижения россиян. Российский военный блогер утверждал, что темп российского продвижения замедлился, и российские силы теперь сосредоточены на "качественных" атаках после того, как понесли большие потери в технике.

На геолокационных кадрах, опубликованных 12 октября, видно, что украинские войска уничтожили мост к северо-востоку от Авдеевки между Ясиноватой и Горловкой. Российский военный блогер утверждал, что разрушение моста негативно повлияет на логистику России в районе Авдеевки и что российские войска, вероятно, столкнутся с трудностями при попытке отремонтировать мост из-за его близости к линии фронта.

Российские источники утверждали, что российские силы пытаются создать котел вокруг украинских сил в Авдеевке, но быстро признали, что нынешний прогресс является медленным.

Глава так называемой Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что говорить о "полномасштабном отходе [украинцев] из города" пока рано, несмотря на определенное продвижение России в этом районе.

Российские военные блогеры утверждали, что российские войска завоевали дополнительные территории на породном отвале на северном фланге Авдеевки вблизи Авдеевского коксохимического завода; захватили участок железной дороги к югу от Авдеевки; и продвигались по городу, но ISW не может подтвердить эти заявления.

Российские источники также утверждали, что российские силы уничтожили железнодорожную станцию Очеретино (13 км к северо-западу от Авдеевки), которая, как они утверждали, обслуживала украинское материально-техническое обеспечение в Авдеевку.

По информации ISW, российское информационное пространство, вероятно, преувеличивает степень успехов россиян на Авдеевском фронте и будет продолжать это делать, несмотря на военные неудачи или медленные темпы продвижения.

ISW также пересматривает свою оценку того, что российские атаки вокруг Авдеевки являются локальными усилиями, направленными исключительно на фиксацию украинских сил, но не готов оценить точные цели и вероятные результаты российских усилий на авдеевском направлении на данный момент.