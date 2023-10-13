Запеклі бої: ЗСУ знищили понад тисячу загарбників і півтори сотні одиниць техніки РФ

За минулу добу Росія втратила на українському фронті орієнтовно 1030 військовослужбовців, 44 артилерійських системи, 26 танків, 49 бойових броньованих машин, засіб протиповітряної оборони та 33 одиниці автомобільної техніки військ.

Джерело: оперативні дані Генерального штабу Збройних сил України на ранок 13 жовтня

Деталі: Загальні бойові втрати РФ із 24.02.22 по 13.10.23 орієнтовно склали:

Реклама:

особовий склад – близько 285920 (+1030) осіб,

танки – 4931 (+26) од,

бойові броньовані машини – 9313 (+49) од,

артилерійські системи – 6807 (+44) од,

РСЗВ – 811 (+0) од,

засоби ППО ‒ 546 (+1) од,

літаки – 316 (+0) од,

гелікоптери – 316 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5264 (+17),

крилаті ракети – 1531 (+0),

кораблі /катери – 20 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільна техніка й автоцистерни – 9203 (+33) од,

спеціальна техніка – 967 (+1).

Якщо підрахувати, то за добу було знищено понад 150 одиниць військової техніки Росії.

Генштаб зазначає, що дані уточнюються.

Втрати Росії у війні порти України на 13.10.2023 Генштаб ЗСУ

Дослівно Генштаб: "Протягом доби авіація Сил оборони завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 3 – по пунктах управління та 4 - по зенітно-ракетних комплексах противника.

ВІДЕО ДНЯ

Підрозділами ракетних військ уражено район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 10 артилерійських засобів та пункт управління противника".