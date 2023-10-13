Ожесточенные бои: ВСУ уничтожили более тысячи захватчиков и полторы сотни единиц техники РФ
За минувшие сутки Россия потеряла на украинском фронте ориентировочно 1030 военнослужащих, 44 артиллерийских системы, 26 танков, 49 боевых бронированных машин, средство противовоздушной обороны и 33 единицы автомобильной техники войск.
Источник: оперативные данные Генерального штаба Вооруженных сил Украины на утро 13 октября
Детали: Общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 13.10.23 ориентировочно составили:
- личный состав – порядка 285920 (+1030) человек,
- танки – 4931 (+26) ед,
- боевые бронированные машины – 9313 (+49) ед,
- артиллерийские системы – 6807 (+44) ед,
- РСЗО – 811 (+0) ед,
- средства ПВО – 546 (+1) ед,
- самолеты – 316 (+0) ед,
- вертолеты – 316 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 5264 (+17),
- крылатые ракеты – 1531 (+0),
- корабли / катера – 20 (+0) ед,
- подводные лодки – 1 (+0) ед,
- автомобильная техника и автоцистерны – 9203 (+33) ед,
- специальная техника – 967 (+1).
Если подсчитать, то за сутки было уничтожено более 150 единиц военной техники России.
Генштаб отмечает, что данные уточняются.
Дословно Генштаб: "В течение суток авиация Сил обороны нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 3 – по пунктам управления и 4 – по зенитно-ракетным комплексам противника.
Подразделениями ракетных войск поражен район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 10 артиллерийских средств и пункт управления противника".