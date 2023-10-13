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Ожесточенные бои: ВСУ уничтожили более тысячи захватчиков и полторы сотни единиц техники РФ

Елена РощинаПятница, 13 октября 2023, 08:25
Ожесточенные бои: ВСУ уничтожили более тысячи захватчиков и полторы сотни единиц техники РФ
Боевые действия, иллюстративное фото Генштаба ВСУ

За минувшие сутки Россия потеряла на украинском фронте ориентировочно 1030 военнослужащих, 44 артиллерийских системы, 26 танков, 49 боевых бронированных машин, средство противовоздушной обороны и 33 единицы автомобильной техники войск. 

Источник: оперативные данные Генерального штаба Вооруженных сил Украины на утро 13 октября

Детали: Общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 13.10.23 ориентировочно составили:

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  • личный состав – порядка 285920 (+1030) человек,
  • танки – 4931 (+26) ед,
  • боевые бронированные машины – 9313 (+49) ед,
  • артиллерийские системы – 6807 (+44) ед,
  • РСЗО – 811 (+0) ед,
  • средства ПВО – 546 (+1) ед,
  • самолеты – 316 (+0) ед,
  • вертолеты – 316 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 5264 (+17),
  • крылатые ракеты – 1531 (+0),
  • корабли / катера – 20 (+0) ед,
  • подводные лодки – 1 (+0) ед,
  • автомобильная техника и автоцистерны – 9203 (+33) ед,
  • специальная техника – 967 (+1).

Если подсчитать, то за сутки было уничтожено более 150 единиц военной техники России.

Генштаб отмечает, что данные уточняются.

Потери России в войне против Украины на 13.10.2023
Потери России в войне против Украины на 13.10.2023
Генштаб ВСУ

Дословно Генштаб: "В течение суток авиация Сил обороны нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 3 – по пунктам управления и 4 – по зенитно-ракетным комплексам противника.

ВИДЕО ДНЯ

Подразделениями ракетных войск поражен район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 10 артиллерийских средств и пункт управления противника".

Темы: войнапотери в войнеРосcияГенштаб
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