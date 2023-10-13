Ожесточенные бои: ВСУ уничтожили более тысячи захватчиков и полторы сотни единиц техники РФ

За минувшие сутки Россия потеряла на украинском фронте ориентировочно 1030 военнослужащих, 44 артиллерийских системы, 26 танков, 49 боевых бронированных машин, средство противовоздушной обороны и 33 единицы автомобильной техники войск.

Источник: оперативные данные Генерального штаба Вооруженных сил Украины на утро 13 октября

Детали: Общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 13.10.23 ориентировочно составили:

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личный состав – порядка 285920 (+1030) человек,

танки – 4931 (+26) ед,

боевые бронированные машины – 9313 (+49) ед,

артиллерийские системы – 6807 (+44) ед,

РСЗО – 811 (+0) ед,

средства ПВО – 546 (+1) ед,

самолеты – 316 (+0) ед,

вертолеты – 316 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 5264 (+17),

крылатые ракеты – 1531 (+0),

корабли / катера – 20 (+0) ед,

подводные лодки – 1 (+0) ед,

автомобильная техника и автоцистерны – 9203 (+33) ед,

специальная техника – 967 (+1).

Если подсчитать, то за сутки было уничтожено более 150 единиц военной техники России.

Генштаб отмечает, что данные уточняются.

Потери России в войне против Украины на 13.10.2023 Генштаб ВСУ

Дословно Генштаб: "В течение суток авиация Сил обороны нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 3 – по пунктам управления и 4 – по зенитно-ракетным комплексам противника.

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Подразделениями ракетных войск поражен район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 10 артиллерийских средств и пункт управления противника".