ЦАХАЛ закликав жителів Гази евакуюватися на південь: армія продовжить удари по ХАМАС

Армія оборони Ізраїлю опублікувала звернення до жителів Гази з закликом евакуюватися на південь здаля власної безпеки і попередила, що продовжуватиме удари по терористичному угрупуванню ХАМАС.

Джерело: The Times of Israel, Jerusalem Post, CNN, Reuters

Дослівно Армія оборони Ізраїлю: "ЦАХАЛ закликає всіх цивільних мешканців міста Газа евакуюватися з їхніх домівок на південь задля їхньої власної безпеки і захисту.

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Терористична організація ХАМАС веде війну проти Держави Ізраїль, і місто Газа є зоною, де відбуваються військові операції. Ця евакуація проводиться для вашої власної безпеки.

Ви зможете повернутися до міста Газа тільки тоді, коли буде зроблено нове оголошення, яке дозволить вам це зробити. Не наближайтеся до зони паркану безпеки з Державою Ізраїль".

Деталі: ЦАХАЛ наголошує, що терористи ХАМАС переховуються в місті Газа в тунелях під будинками і в будівлях, заселених невинними мирними жителями Гази.

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"Цивільне населення міста Газа, евакуюйтеся на південь заради вашої власної безпеки і безпеки ваших родин і дистанціюйтеся від терористів ХАМАСу, які використовують вас як живий щит. У наступні дні ЦАХАЛ продовжуватиме активні дії в місті Газа і докладатиме значних зусиль, щоб уникнути заподіяння шкоди цивільному населенню", − наголосила Армія оборони Ізраїлю.

Деталі: The Times of Israel з посиланням на військового чиновника, пише, що хоч попередження ЦАХАЛу адресоване саме місту Газа, воно поширюється на всі райони на півночі Гази.

ЗМІ пишуть, що таку заяву Армія оборони Ізраїлю опублікувала 12 жовтня і закликала людей евакуюватися упродовж 24 годин.

За повідомленням Reuters, яке підтверджують військові джерела, заклик з’явився напередодні очікуваного наземному наступу на Сектор Гази.

Джерела Jerusalem Post раніше повідомляли, що він може розпочатися 14 жовтня або пізніше.

Представники ООН в Газі повідомили, що також отримали повідомлення з закликом до евакуації упродовж 24 годин, але оскільки йдеться про необхідність переміщення приблизно 1,1 мільйона людей, то вони вважають, що це "не можливо без руйнівних гуманітарних наслідків".

Речник генсека ООН Стефан Дюжаррік заявив, що ООН "рішуче закликає скасувати будь-який подібний наказ, якщо він буде підтверджений, щоб уникнути того, що може перетворити те, що вже є трагедією, на катастрофічну ситуацію".

Дюжаррік зазначив, що наказ ізраїльських військових також поширюється на весь персонал ООН і тих, хто знаходиться в приміщеннях ООН, включаючи школи, медичні центри та клініки.

Агентство ООН у справах палестинських біженців (БАПОР) заявило, що перемістило свій центральний оперативний центр і міжнародний персонал на південь Гази, щоб продовжити свої гуманітарні операції і підтримати своїх співробітників і палестинських біженців.

Організація закликала ізраїльську владу захистити всіх цивільних осіб, які перебувають у притулках БАПОР, в тому числі в школах.

Водночас ХАМАС у п’ятницю закликав жителів Гази не залишати свої будинки після того, як ЦАХАЛ попередив цивільне населення про евакуацію, повідомляє CNN.

Ісламістське угрупування розіслало ЗМІ заяву, в якій звинуватило Ізраїль у веденні "психологічної війни" та "пропаганді, щоб створити плутанину серед громадян і підірвати стабільність нашого внутрішнього фронту".

ХАМАС переконує населення, що співробітники міжнародних установ нібито залишаються на своїх робочих місцях і не евакуюються.

Армія оборони Ізраїлю також повідомила, що протягом ночі завдала авіаударів по близько 750 об'єктах, що належать ХАМАСу та іншим терористичним угрупуванням у Секторі Гази.

Серед цілей були 12 багатоповерхових веж, в яких, за даними ЦАХАЛу, знаходяться об'єкти ХАМАСу.

Військові заявляють, що вони також завдали удару по трьох бойовиках ХАМАС, відповідальних за мінометні обстріли Ізраїлю в останні дні.

Серед інших цілей − тунелі, військові об'єкти, резиденції високопоставлених членів угруповання, які використовуються як військові командні центри, склади зброї та кімнати зв'язку, повідомляє ЦАХАЛ.

Речник Армії оброни Ізраїлю контр-адмірал Даніель Хагарі підкреслив, що військові не хочуть завдавати шкоди палестинському цивільному населенню.

"ХАМАС здійснив один з найжахливіших актів, які бачив світ, ми робимо спробу евакуювати жителів, щоб завдати більше шкоди і щоб розвалити цю організацію", − заявив Хагарі.

Деталі: Він додав, що за минулу добу відбулася низка сутичок між військами і терористами вздовж паркану на кордоні з Газою, але на ізраїльській території інцидентів було небагато.

Хагарі також повідомив, що ЦАХАЛ все ще зосереджує свої зусилля на знищенні високопоставлених членів ХАМАСу.