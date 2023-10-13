ЦАХАЛ призвал жителей Газы эвакуироваться на юг: армия продолжит удары по ХАМАС

Армия обороны Израиля опубликовала обращение к жителям Газы с призывом эвакуироваться на юг ради собственной безопасности и предупредила, что будет продолжать удары по террористической группировке ХАМАС.

Источник: The Times of Israel, Jerusalem Post, CNN, Reuters

Дословно Армия обороны Израиля: "ЦАХАЛ призывает всех гражданских жителей города Газа эвакуироваться из их домов на юг для их собственной безопасности и защиты.

Реклама:

Террористическая организация ХАМАС ведет войну против Государства Израиль, и город Газа является зоной, где происходят военные операции. Эта эвакуация проводится для вашей собственной безопасности.

Вы сможете вернуться в город Газа только тогда, когда будет сделано новое объявление, которое позволит вам это сделать. Не приближайтесь к зоне забора безопасности с Государством Израиль".

Детали: ЦАХАЛ отмечает, что террористы ХАМАС скрываются в городе Газа в туннелях под домами и в зданиях, заселенных невинными мирными жителями Газы.

ВИДЕО ДНЯ

"Гражданское население города Газа, эвакуируйтесь на юг ради вашей собственной безопасности и безопасности ваших семей и дистанцируйтесь от террористов ХАМАСа, которые используют вас как живой щит. В последующие дни ЦАХАЛ будет продолжать активные действия в городе Газа и прилагать значительные усилия, чтобы избежать причинения вреда гражданскому населению", − подчеркнула Армия обороны Израиля.

Детали: The Times of Israel со ссылкой на военного чиновника пишет, что, хотя предупреждение ЦАХАЛа адресовано именно городу Газа, оно распространяется на все районы на севере Газы.

Сообщается, что такое заявление Армия обороны Израиля опубликовала 12 октября и призвала людей эвакуироваться в течение 24 часов.

По сообщению Reuters, которое подтверждают военные источники, призыв появился накануне ожидаемого наземного наступления на Сектор Газа.

Источники Jerusalem Post ранее сообщали, что оно может начаться 14 октября или позже.

Представители ООН в Газе сообщили, что также получили сообщение с призывом к эвакуации в течение 24 часов, но поскольку речь идет о необходимости перемещения примерно 1,1 миллиона человек, то они считают, что это "невозможно без разрушительных гуманитарных последствий".

Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что ООН "решительно призывает отменить любой подобный приказ, если он будет подтвержден, чтобы избежать того, что может превратить то, что уже является трагедией, в катастрофическую ситуацию".

Дюжаррик отметил, что приказ израильских военных также распространяется на весь персонал ООН и тех, кто находится в помещениях ООН, включая школы, медицинские центры и клиники.

Агентство ООН по делам палестинских беженцев (БАПОР) заявило, что переместило свой центральный оперативный центр и международный персонал на юг Газы, чтобы продолжить свои гуманитарные операции и поддержать своих сотрудников и палестинских беженцев.

Организация призвала израильские власти защитить всех гражданских лиц, находящихся в убежищах БАПОР, в том числе в школах.

В то же время ХАМАС в пятницу призвал жителей Газы не покидать свои дома после того, как ЦАХАЛ предупредил гражданское население об эвакуации, сообщает CNN.

Исламистская группировка разослала СМИ заявление, в котором обвинила Израиль в ведении "психологической войны" и "пропаганде, чтобы создать путаницу среди граждан и подорвать стабильность нашего внутреннего фронта".

ХАМАС убеждает население, что сотрудники международных учреждений якобы остаются на своих рабочих местах и не эвакуируются.

Армия обороны Израиля также сообщила, что в течение ночи нанесла авиаудары по около 750 объектам, принадлежащим ХАМАСу и другим террористическим группировкам в Секторе Газа.

Среди целей были 12 многоэтажных башен, в которых, по данным ЦАХАЛа, находятся объекты ХАМАСа.

Военные заявляют, что они также нанесли удар по трем боевикам ХАМАС, ответственным за минометные обстрелы Израиля в последние дни.

Среди других целей − тоннели, военные объекты, резиденции высокопоставленных членов группировки, которые используются как военные командные центры, склады оружия и комнаты связи, сообщает ЦАХАЛ.

Представитель Армии обороны Израиля контр-адмирал Даниэль Хагари подчеркнул, что военные не хотят наносить вред палестинскому гражданскому населению.

"ХАМАС совершил один из самых ужасных актов, которые видел мир, мы делаем попытку эвакуировать жителей, чтобы нанести больше вреда, и чтобы развалить эту организацию", − заявил Хагари.

Детали: Он добавил, что за минувшие сутки произошел ряд столкновений между войсками и террористами вдоль забора на границе с Газой, но на израильской территории инцидентов было немного.

Хагари также сообщил, что ЦАХАЛ все еще сосредотачивает свои усилия на уничтожении высокопоставленных членов ХАМАСа.