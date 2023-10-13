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Борис Джонсон зізнався, що "досі русофіл"

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 13 жовтня 2023, 10:21
Борис Джонсон зізнався, що досі русофіл
БОРИС ДЖОНСОН, ФОТО GETTY IMAGES

Експрем’єр Британії Борис Джонсон визнав, що попри повномасштабне вторгнення Росії в Україну досі захоплюється російською культурою. 

Джерело: Джонсон в інтерв’ю, що вийшло в ефірі телемарафону "Єдині новини", повідомляє "Європейська правда"

Пряма мова: "Я досі русофіл. Я досі захоплююся мовою, культурою, російською цивілізацією. Тільки дурень не буде захоплюватися".

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У той самий час він сказав, що йому "дуже сумно щодо того, що відбувається зараз", "Я думаю, що буде безглуздо вдавати, що російський народ не підтримує цю війну, і це трагедія", – зауважив політик.

Відповідаючи, яким буде майбутнє Росії, Джонсон сказав, що "має значення, яким буде майбутнє України". 

"Це країна, на яку напали. І це українці – ті, хто потребує нашої підтримки. Україна має бути вільною і Україна має бути незалежною. Україна має обирати власну долю", – зазначив експрем’єр Британії.

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Нагадаємо: Торік Джонсон засуджував російські війська за спроби знищити українську культуру на території, яку вони захопили.

Бувши главою МЗС Британії, Джонсон заявляв, що є "переконаним русофілом" і реально зацікавлений у покращенні відносин із Росією. Він підкреслював, що став першим міністром закордонних справ Британії, якого звуть Борис.

Теми: Борис Джонсон
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