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Борис Джонсон признался, что "до сих пор русофил"

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 13 октября 2023, 10:21
Борис Джонсон признался, что до сих пор русофил
БОРИС ДЖОНСОН, ФОТО GETTY IMAGES

Экс-премьер Британии Борис Джонсон признал, что несмотря на полномасштабное вторжение России в Украину до сих пор увлекается российской культурой.

Источник: Джонсон в интервью, вышедшем в эфире телемарафона "Єдині новини", сообщает "Европейская правда"

Прямая речь: "Я до сих пор русофил. Я до сих пор восхищаюсь языком, культурой, русской цивилизацией. Только дурак не будет восхищаться".

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Детали: В то же время он сказал, что ему "очень грустно из-за того, что происходит сейчас". "Я думаю, что будет глупо делать вид, что русский народ не поддерживает эту войну, и это трагедия", – заметил политик.

Отвечая, каким будет будущее России, Джонсон сказал, что "имеет значение, каким будет будущее Украины".

"Это страна, на которую напали. И это украинцы – те, кто нуждается в нашей поддержке. Украина должна быть свободной и Украина должна быть независимой. Украина должна выбирать собственную судьбу", – отметил экс-премьер Британии.

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Напомним: В прошлом году Джонсон осуждал российские войска за попытки уничтожить украинскую культуру на территории, которую они захватили.

Будучи главой МИД Британии, Джонсон заявлял, что является "убежденным русофилом" и реально заинтересован в улучшении отношений с Россией. Он подчеркивал, что стал первым министром иностранных дел Британии, которого зовут Борис.

Темы: Борис Джонсон
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