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Росіяни вдарили по Покровську, є загиблий і багато поранених

Олена РощінаП'ятниця, 13 жовтня 2023, 10:32
Росіяни вдарили по Покровську, є загиблий і багато поранених
Наслідки удару по Покровську, фото Донецької ОВА

Вранці 13 жовтня місто Покровськ у Донецькій області зазнало атаки з боку російської армії, зруйновано дві адміністративні будівлі, щонайменше 1 людина загинула і 13 постраждали. 

Джерело: Донецька обласна військова адміністрація, Державна служба з надзвичайних ситуацій

Дослівно ОВА: "Ранок у Покровську почався з ворожих обстрілів. Росіяни завдали удару по середмістю – вже зараз (10:06) відомо про щонайменше 1 загиблого і 13 поранених. Пошкоджено 2 будівлі".

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Деталі: Тип використаної зброї та остаточні наслідки удару встановлюються.

ДСНС повідомила, що з-під завалів врятували 3 особи.

За даними рятувальників, частково зруйновано дві адміністративні будівлі.

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Теми: Донецька областьобстрілвійна
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