Россияне ударили по Покровску, есть погибший и много раненых
Пятница, 13 октября 2023, 10:32
Утром 13 октября город Покровск в Донецкой области подвергся атаке со стороны российской армии, разрушены два административных здания, по меньшей мере 1 человек погиб и 13 пострадали.
Источник: Донецкая областная военная администрация, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям
Дословно ОВА: "Утро в Покровске началось с вражеских обстрелов. Россияне нанесли удар по центру города – уже сейчас (10:06) известно о по меньшей мере 1 погибшем и 13 раненых. Повреждены 2 здания".
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Детали: Тип использованного оружия и окончательные последствия удара устанавливаются.
ГСЧС сообщила, что из-под завалов спасли 3 человека.
По данным спасателей, частично разрушены два административных здания.
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