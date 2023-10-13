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Россияне ударили по Покровску, есть погибший и много раненых

Елена РощинаПятница, 13 октября 2023, 10:32
Россияне ударили по Покровску, есть погибший и много раненых
Последствия удара по Покровску, фото Донецкой ОВА

Утром 13 октября город Покровск в Донецкой области подвергся атаке со стороны российской армии, разрушены два административных здания, по меньшей мере 1 человек погиб и 13 пострадали. 

Источник: Донецкая областная военная администрация, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

Дословно ОВА: "Утро в Покровске началось с вражеских обстрелов. Россияне нанесли удар по центру города – уже сейчас (10:06) известно о по меньшей мере 1 погибшем и 13 раненых. Повреждены 2 здания".

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Детали: Тип использованного оружия и окончательные последствия удара устанавливаются.

ГСЧС сообщила, что из-под завалов спасли 3 человека.

По данным спасателей, частично разрушены два административных здания.

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Темы: Донецкая областьобстрелвойна
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