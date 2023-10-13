Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

За рік до виборів Байден випереджає Трампа, але програє іншим республіканцям – опитування

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 13 жовтня 2023, 10:58
За рік до виборів Байден випереджає Трампа, але програє іншим республіканцям – опитування
ДЖО БАЙДЕН У ВІЛМІНГТОНІ, ШТАТ ДЕЛАВЕР. ФОТО: CAROLYN KASTER/AP

У рейтингу політичних симпатій за рік до виборів президент США Джо Байден на один відсотковий пункт випереджає колишнього президента Дональда Трампа. 

Джерело: "Європейська правда", опитування Fox News, The Hill

Деталі: Результати опитування вперше в цьому циклі показують, що Трамп має гірші показники за Байдена, ніж інші кандидати, які змагаються за номінацію від Республіканської партії.

Реклама:

Підтримка чинного господаря Білого дому становить від 45% до 49% проти кожного іншого республіканця, який балотується в президенти. Губернатор Флориди Рон Десантіс має перевагу в 2 пункти над чинним президентом.

Колишня губернаторка Південної Кароліни й експосол США в ООН Ніккі Хейлі випереджає Байдена на 4 пункти.

Водночас опитування показує, що Трамп все ще впевнено лідирує на потенційних праймеріз від республіканців з 59% підтримки. ДеСантіс має 13%, Хейлі – 10%, Вівек Рамасвамі опустився до 7%.

ВІДЕО ДНЯ

Колишній віцепрезидент Майк Пенс, ексгубернатор Нью-Джерсі Кріс Крісті та сенатор Тім Скотт отримали менше 5%, згідно з дослідженням.

Раніше у США більшість опитаних виборців вважають нинішнього президента Джо Байдена застарим для переобрання на другий термін.

Нагадаємо:

Читайте також: Антиукраїнський поворот: чому республіканці у США все більше підігрують Росії

Теми: СШАвибориБайденТрамп
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Росіяни перейшли від оборони до активних дій під Бахмутом – Сирський

Мати німкені, яку викрав ХАМАС, повідомила про смерть доньки

Путін скликає велику нараду через антисемітські погроми в Махачкалі

Мінцифри хоче запустити "смарт-мобілізацію"

доповнено, відео, фотоТанки Ізраїлю перерізали ключову дорогу Сектору Гази – ЗМІ

інфографікаУкраїнці переконані, що вибори наразі не на часі − КМІС

Усі новини...
США
Глава Пентагону вже в Ізраїлі: говоритиме про відповідь ХАМАСу
Залужний вперше поговорив з генералом США Брауном: поінформував про активізацію дій противника
Кандидат на посаду спікера Палати представників США несподівано зняв свою кандидатуру
Останні новини
15:14
Компанії ринку нерухомості заснували Українську асоціацію девелоперів
15:09
фотоРосіяни вдень обстріляли маршрутку в Херсоні, четверо постраждалих — ОВА
15:07
відеоНа кордоні зупинили махінатора, який хотів вивезти ухилянтів до невизнаної ПМР
15:03
Лідерка Жіночого Ветеранського Руху в ефірі CNN пояснила, чому важлива військова допомога
15:01
відеоТрамп знову наплутав: заявив, що в Угорщини спільний кордон з Росією
14:53
Фонд гарантування вкладів 15 листопада виставить на аукціон один із найдорожчих лотів
14:52
Китай пригрозив, що буде немилосердним до спроб відокремити Тайвань 
14:42
Росіяни продовжують мати вплив на гемблінг в Україні: влада звертається до досвіду Лас-Вегасу - ЗМІ
14:24
Окупанти змінили командувача на Херсонському напрямку — РосЗМІ
14:08
З Франції хочуть видворити 39 громадян РФ через радикалізацію
Усі новини...
Реклама: