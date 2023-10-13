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За рік до виборів Байден випереджає Трампа, але програє іншим республіканцям – опитування

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 13 жовтня 2023, 10:58
За рік до виборів Байден випереджає Трампа, але програє іншим республіканцям – опитування
ДЖО БАЙДЕН У ВІЛМІНГТОНІ, ШТАТ ДЕЛАВЕР. ФОТО: CAROLYN KASTER/AP

У рейтингу політичних симпатій за рік до виборів президент США Джо Байден на один відсотковий пункт випереджає колишнього президента Дональда Трампа. 

Джерело: "Європейська правда", опитування Fox News, The Hill

Деталі: Результати опитування вперше в цьому циклі показують, що Трамп має гірші показники за Байдена, ніж інші кандидати, які змагаються за номінацію від Республіканської партії.

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Підтримка чинного господаря Білого дому становить від 45% до 49% проти кожного іншого республіканця, який балотується в президенти. Губернатор Флориди Рон Десантіс має перевагу в 2 пункти над чинним президентом.

Колишня губернаторка Південної Кароліни й експосол США в ООН Ніккі Хейлі випереджає Байдена на 4 пункти.

Водночас опитування показує, що Трамп все ще впевнено лідирує на потенційних праймеріз від республіканців з 59% підтримки. ДеСантіс має 13%, Хейлі – 10%, Вівек Рамасвамі опустився до 7%.

ВІДЕО ДНЯ

Колишній віцепрезидент Майк Пенс, ексгубернатор Нью-Джерсі Кріс Крісті та сенатор Тім Скотт отримали менше 5%, згідно з дослідженням.

Раніше у США більшість опитаних виборців вважають нинішнього президента Джо Байдена застарим для переобрання на другий термін.

Нагадаємо:

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Теми: СШАвибориБайденТрамп
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