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За год до выборов Байден опережает Трампа, но проигрывает другим республиканцам – опрос

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 13 октября 2023, 10:58
За год до выборов Байден опережает Трампа, но проигрывает другим республиканцам – опрос
ДЖО БАЙДЕН В ВИЛМИНГТОНЕ, ШТАТ ДЕЛАВЕР. ФОТО: CAROLYN KASTER/AP

В рейтинге политических симпатий за год до выборов президент США Джо Байден на один процентный пункт опережает бывшего президента Дональда Трампа.

Источник: "Европейская правда", опрос Fox News, The Hill

Детали: Результаты опроса впервые в этом цикле показывают, что Трамп имеет худшие показатели за Байдена, чем другие кандидаты, которые борются за номинацию от Республиканской партии.

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Поддержка действующего хозяина Белого дома составляет от 45% до 49% против каждого другого республиканца, баллотирующегося в президенты. Губернатор Флориды Рон Десантис имеет преимущество в 2 пункта над действующим президентом.

Бывший губернатор Южной Каролины и экс-посол США в ООН Никки Хейли опережает Байдена на 4 пункта.

В то же время опрос показывает, что Трамп все еще уверенно лидирует на потенциальных праймериз от республиканцев с 59% поддержки. ДеСантис имеет 13%, Хейли – 10%, Вивек Рамасвами опустился до 7%.

ВИДЕО ДНЯ

Бывший вице-президент Майк Пенс, экс-губернатор Нью-Джерси Крис Кристи и сенатор Тим Скотт получили менее 5%, согласно исследованию.

Ранее в США большинство опрошенных избирателей считают нынешнего президента Джо Байдена слишком старым для переизбрания на второй срок.

Напомним:

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Темы: СШАвиборыБайденТрамп
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