Влаштувався до міжнародної організації, щоб шпигувати за ЗСУ: СБУ затримала агента РФ
Інформатора окупантів із Одеси затримали на зливі даних про українських захисників та бойову техніку.
Джерело: Одеська обласна прокуратура, СБУ
Деталі: За даними слідства, підозрюваний через соцмережу передавав знайомому, який має проросійську позицію, перебуває на території Росії та всіляко протидіє українській владі, інформацію про розташування військових об’єктів і переміщення озброєння в Одесі та Миколаєві.
Окрім текстових повідомлень фігурант надсилав фото бойової техніки з прив’язкою до координат і детальним описом місцевості.
За повідомленням СБУ, для маскування розвідувально-підривної діяльності чоловік влаштувався водієм до місцевого осередку міжнародної благодійної організації.
Під час затримання в інформатора вилучили протитанкові гранати.
Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:
ч. 3 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ);
ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).
Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років тюрми.