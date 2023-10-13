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Влаштувався до міжнародної організації, щоб шпигувати за ЗСУ: СБУ затримала агента РФ

Валентина РоманенкоП'ятниця, 13 жовтня 2023, 11:01
Влаштувався до міжнародної організації, щоб шпигувати за ЗСУ: СБУ затримала агента РФ
фото прокуратури

Інформатора окупантів із Одеси затримали на зливі даних про українських захисників та бойову техніку.

Джерело: Одеська обласна прокуратура, СБУ

Деталі: За даними слідства, підозрюваний через соцмережу передавав знайомому, який має проросійську позицію, перебуває на території Росії та всіляко протидіє українській владі, інформацію про розташування військових об’єктів і переміщення озброєння в Одесі та Миколаєві.

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Окрім текстових повідомлень фігурант надсилав фото бойової техніки з прив’язкою до координат і детальним описом місцевості.

За повідомленням СБУ, для маскування розвідувально-підривної діяльності чоловік влаштувався водієм до місцевого осередку міжнародної благодійної організації.

Під час затримання в інформатора вилучили протитанкові гранати.

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Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ);

ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років тюрми.

Теми: ОдесаСБУ
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