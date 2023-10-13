Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Влаштувався до міжнародної організації, щоб шпигувати за ЗСУ: СБУ затримала агента РФ

Валентина РоманенкоП'ятниця, 13 жовтня 2023, 11:01
Влаштувався до міжнародної організації, щоб шпигувати за ЗСУ: СБУ затримала агента РФ
фото прокуратури

Інформатора окупантів із Одеси затримали на зливі даних про українських захисників та бойову техніку.

Джерело: Одеська обласна прокуратура, СБУ

Деталі: За даними слідства, підозрюваний через соцмережу передавав знайомому, який має проросійську позицію, перебуває на території Росії та всіляко протидіє українській владі, інформацію про розташування військових об’єктів і переміщення озброєння в Одесі та Миколаєві.

Реклама:

Окрім текстових повідомлень фігурант надсилав фото бойової техніки з прив’язкою до координат і детальним описом місцевості.

За повідомленням СБУ, для маскування розвідувально-підривної діяльності чоловік влаштувався водієм до місцевого осередку міжнародної благодійної організації.

Під час затримання в інформатора вилучили протитанкові гранати.

ВІДЕО ДНЯ

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ);

ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років тюрми.

Теми: ОдесаСБУ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Київстар" відновив 100% послуг - президент компанії

оновленоЗагроза балістики: в Україні оголошували масштабну повітряну тривогу

Е-реєстр військовозобов'язаних дозволить бачити, де люди працюють і платять податки – Сухопутні війська

відеоГоловний поліцейський Київщини має під Києвом маєток із власним виходом до води – ЗМІ

Ротація в Раді: Балога вийшов із "За майбутнє", групу врятував колишній "слуга"

"Київстар" усунув складнощі зі зв'язком, які виникли 20 грудня

Усі новини...
Одеса
Ексмера Одеси Костусєва оголосили в розшук
Одеську область атакували "Шахеди": було чути вибухи
Прикидався рятувальником, щоб корегувати удари: СБУ затримала одесита
Останні новини
16:42
Вдалося запобігти руйнуванню перегону між станціями "Деміївська" та "Либідська" - КМДА
16:41
Естонія та ще 9 країн запустили Талліннський механізм для кібердопомоги Україні
16:35
Скіфи носили стріли у сумках, виготовлених з людської шкіри – дослідження
16:25
У Києві 19 грудня зафіксували температурний рекорд
16:23
"Київстар" відновив 100% послуг - президент компанії
16:19
Близько 12% видів птахів вимерли через людську діяльність – вчені
16:15
"Укрзалізниця" призупинила рух поїздів на Перемишль через аварію в Польщі
15:49
Для головного ката "Ізоляції" просять 15 років тюрми – адвокат Асєєва
15:49
Росіяни з початку жовтня просунулися до 2 км на деяких ділянках фронту – ОСУВ "Таврія"
15:47
Україна отримала від ЄС 150 млн євро безповоротної допомоги на відновлення
Усі новини...
Реклама: