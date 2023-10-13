Устроился в международную организацию, чтобы шпионить за ВСУ: СБУ задержала агента РФ
Информатора оккупантов из Одессы задержали на сливе данных об украинских защитниках и боевой технике.
Источник: Одесская областная прокуратура, СБУ
Детали: По данным следствия, подозреваемый через соцсеть передавал знакомому, который имеет пророссийскую позицию, находится на территории России и всячески противодействует украинской власти, информацию о расположении военных объектов и перемещении вооружения в Одессе и Николаеве.
Кроме текстовых сообщений фигурант присылал фото боевой техники с привязкой к координатам и детальным описанием местности.
По сообщению СБУ, для маскировки разведывательно-подрывной деятельности мужчина устроился водителем в местную ячейку международной благотворительной организации.
Во время задержания у информатора изъяли противотанковые гранаты.
Сейчас следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
ч. 3 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боеприпасов в Украину, движение, перемещение или размещение ВСУ);
ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).
Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.