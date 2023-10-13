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Устроился в международную организацию, чтобы шпионить за ВСУ: СБУ задержала агента РФ

Валентина РоманенкоПятница, 13 октября 2023, 11:01
Устроился в международную организацию, чтобы шпионить за ВСУ: СБУ задержала агента РФ
фото прокуратуры

Информатора оккупантов из Одессы задержали на сливе данных об украинских защитниках и боевой технике.

Источник: Одесская областная прокуратура, СБУ

Детали: По данным следствия, подозреваемый через соцсеть передавал знакомому, который имеет пророссийскую позицию, находится на территории России и всячески противодействует украинской власти, информацию о расположении военных объектов и перемещении вооружения в Одессе и Николаеве.

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Кроме текстовых сообщений фигурант присылал фото боевой техники с привязкой к координатам и детальным описанием местности.

По сообщению СБУ, для маскировки разведывательно-подрывной деятельности мужчина устроился водителем в местную ячейку международной благотворительной организации.

Во время задержания у информатора изъяли противотанковые гранаты.

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Сейчас следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 3 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боеприпасов в Украину, движение, перемещение или размещение ВСУ);

ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Темы: ОдессаСБУ
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