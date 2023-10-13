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За пів року трохи побільшало українців, згодних на територіальні поступки − КМІС

Ірина БалачукП'ятниця, 13 жовтня 2023, 11:35
За пів року трохи побільшало українців, згодних на територіальні поступки − КМІС
Фото ілюстративне з pixabay.com

За останні пів року з 10% до 14% зросла кількість українців, готових до територіальних поступок задля досягнення миру і збереження незалежності України.

Джерело: результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного з 29 вересня до 9 жовтня

Дослівно соціологи: "Порівняно з травнем 2023 року з 10% до 14% зросла частка тих, хто готовий погодитися на територіальні поступки для досягнення миру і збереження незалежності України. Разом з цим абсолютна більшість населення – 80% (у травні 2023 року – 84%) – зберігають упевненість, що жодні територіальні поступки не є припустимим, навіть якщо через це війна триватиме довше і будуть інші загрози". 

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Інфографіка КМІС

Деталі: Повідомляється, що порівняно з травнем 2023 року серед мешканців Заходу і Центру настрої населення практично не змінилися.

Водночас серед мешканців Півдня з 8% до 21% стало більше тих, хто готовий до територіальних поступок, а серед мешканців Сходу показник зріс з 13% до 22%.

"Причому, якщо аналізувати мешканців Сходу, які і зараз проживають на Сході, то серед них 28% готові до територіальних поступок. Утім, попри зазначені тенденції для мешканців Півдні і Сходу, серед них усе одно переконлива більшість (74% на Півдні і 73% на Сході) виступають проти жодних територіальних поступок", − зазначають соціологи. 

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Інфографіка КМІС

Також повідомляється, що дещо більше тих, хто готовий до територіальних поступок, серед російськомовних громадян. Проте серед усіх категорій більшість проти жодних територіальних поступок, зокрема і проти поступок 65% російськомовних громадян. 

 
Інфографіка КМІС

У вибірці було лише 20 респондентів (з 1010), які продовжують ідентифікувати себе за національністю як росіяни. Соціологи кажуть, що такої кількості недостатньо для статистично надійних розрахунків, утім, показово, що серед них 12 респондентів виступають проти жодних поступок, а готові на поступки – 6.

Дослідження проходило 29 вересня − 9 жовтня. Методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних номерів опитали 1 010 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Опитування проводилося з дорослими (у віці 18 років і старше) громадянами України, які на момент опитування проживали на території України (у межах, які контролювалися владою України до 24 лютого 2022 року).

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищувала 3,4% для показників, близьких до 50%, 3% для показників, близьких до 25%, 2,1% − для показників, близьких до 10%, 1,5% − для показників, близьких до 5%.

Зазначається, що за умов війни крім зазначеної формальної похибки додається певне систематичне відхилення, але соціологи вважають, що отримані результати все одно зберігають високу репрезентативність та дозволяють досить надійно аналізувати суспільні настрої населення.

Теми: опитуваннясоціологіявійна
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